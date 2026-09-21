"Lekjaa disse e ponto final": desafio marroquino incendeia a disputa pela final da Copa do Mundo de 2030

Segue a polêmica sobre o estádio que vai sediar a final da Copa do Mundo de 2030, diante da possibilidade de o processo permanecer em aberto entre Espanha e Marrocos, depois de, inicialmente, prevalecer a crença de que a partida final seria disputada no estádio Santiago Bernabéu, com o estádio Spotify Camp Nou entrando entre as opções possíveis.
Mas os dados mais recentes indicam um crescimento das chances de a final ser realizada no Grande Estádio Hassan II, que está sendo construído na cidade marroquina de Benslimane, especialmente pela grande capacidade de público que terá quando estiver concluído.
Segundo uma reportagem publicada pelo jornal espanhol "Sport", Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Real Marroquina de Futebol, trabalha para reforçar a candidatura de seu país para sediar a partida final, apoiando-se no grande potencial que se espera que o novo estádio ofereça.
O Grande Estádio Hassan II deverá ter capacidade para cerca de 115 mil torcedores, superando a capacidade prevista para o estádio Spotify Camp Nou, que se aproxima de 105 mil espectadores, e o estádio Santiago Bernabéu, cuja capacidade é de cerca de 78 mil torcedores.
Benslimane terá a honra de sediar a final
Durante um discurso proferido em um evento eleitoral do partido Autenticidade e Modernidade, dias antes das eleições legislativas marroquinas, Lekjaa expressou o claro desejo de seu país de sediar a final da Copa do Mundo de 2030.
O presidente da federação marroquina disse: "Vamos trabalhar com todas as instituições e todos os marroquinos para que o Marrocos sedie a final da Copa do Mundo de 2030, seja qual for o nome da seleção que disputar a partida. Custe o que custar e desagrade a quem desagradar".
Essas declarações vêm depois de uma fala anterior feita por Lekjaa há cerca de 10 dias, na qual afirmou que a província de Benslimane "terá a honra de organizar a final da Copa do Mundo de 2030", ressaltando a necessidade de desenvolver a região e de se preparar para esse evento mundial.
Lekjaa disse, em suas declarações anteriores, que as autoridades que almejam participar do próximo governo estão obrigadas a trabalhar pelo desenvolvimento da província de Benslimane, diante de sua ligação com o projeto do novo estádio, que se espera que seja um dos maiores estádios do mundo.
A prontidão do estádio pode reforçar as chances do Marrocos
A vantagem do estádio marroquino, de acordo com a argumentação marroquina, não se limita à sua capacidade de público, uma vez que a data de sua conclusão pode lhe dar uma oportunidade adicional de obter a honra de sediar a final.
As estimativas indicam que o Grande Estádio Hassan II estará totalmente pronto até 2027, a um custo superior a 450 milhões de euros, o que permitirá testá-lo e sediar grandes eventos esportivos antes do início da Copa do Mundo de 2030.
O fator prontidão pode representar um ponto importante na disputa para sediar a final, especialmente com a continuidade das obras de reforma do estádio Spotify Camp Nou, que o presidente do Barcelona, Joan Laporta, almeja ver sediando a partida decisiva do Mundial.
A decisão final está nas mãos da Fifa
Apesar das confiantes declarações marroquinas, a decisão final sobre o estádio que vai sediar a final da Copa do Mundo de 2030 ainda não foi definida, e espera-se que a Federação Internacional de Futebol aguarde até o próximo ano, ou até 2028, para anunciar sua escolha.