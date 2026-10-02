Leão após vestir a camisa de Cristiano Ronaldo: Ele é meu ídolo

Rafael Leão não escondeu suas emoções depois de vestir a camisa número 7 pela seleção de Portugal durante o confronto com a Dinamarca, em um momento extraordinário para o atacante que cresceu assistindo a Cristiano Ronaldo, astro da seleção e uma das maiores lendas do futebol.

Leão participou da emocionante vitória de Portugal por 4 a 2 na partida realizada na noite da última quinta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

Leão disputou a partida com a camisa número 7, que ficou vaga após a saída de Ronaldo da concentração da seleção portuguesa, depois de o atacante estar acostumado a vestir o número 17.

A seleção portuguesa foi obrigada a conceder a camisa de Ronaldo a outro jogador, por conta dos regulamentos da União das Federações Europeias de Futebol, a Uefa, na Liga das Nações, que determinam que os números das camisas dos jogadores da lista sejam de 1 a 23.

Após a partida, Leão expressou sua felicidade com essa experiência, afirmando que vestir o número associado ao nome de Ronaldo tem um valor especial para ele.

Leão disse, segundo destacou a rede "Foot Mercato: "Vestir a camisa número 7 foi algo especial para mim, porque Cristiano é meu ídolo desde quando eu era criança".

Esse episódio aconteceu em meio ao clima tenso que cercou a seleção portuguesa, após a saída de Ronaldo da concentração por decisão pessoal, em razão da tensão com o treinador Jorge Jesus.

O número 7 não era totalmente estranho a Leão, já que ele o havia vestido apenas uma vez em nível de clubes ao longo de sua carreira profissional, quando era jogador do Lille, da França, na temporada 2018-2019.