Le Havre x Paris Saint-Germain: detalhes da partida
Le Havre recebe o atual campeão em duelo da Ligue 1 na noite de sexta-feira
O Paris Saint-Germain vai ao Stade Oceane enfrentar o Le Havre em uma partida da Ligue 1 que coloca o atual campeão diante de uma equipe que luta na parte de baixo da tabela.
O PSG chega após cinco vitórias consecutivas em todas as competições, incluindo o triunfo por 4 a 2 sobre o Barcelona na Champions League, que confirmou sua condição de verdadeiro candidato em todas as frentes. A equipe de Luis Enrique marcou muitos gols nessa sequência e sofreu apenas seis nas cinco partidas.
A semana também trouxe problemas. Khvicha Kvaratskhelia rompeu o ligamento cruzado anterior durante a partida contra o Barcelona e passará por uma cirurgia em Doha, ficando fora pelo restante da temporada. Marquinhos também enfrenta um problema na coxa, embora Enrique tenha deixado claro que não pretende recorrer às pressas ao mercado de transferências para suprir as ausências.
O Le Havre está na lanterna da Ligue 1 e ainda não venceu no campeonato nesta temporada. A equipe de Didier Digard perdeu por 4 a 3 para o Marseille em sua partida mais recente, resultado que prolongou uma sequência difícil e a deixou isolada na última posição. O time chega a este confronto com quatro desfalques por lesão e poucas opções no elenco.
Para o PSG, a visita ao Le Havre é uma oportunidade de ganhar ainda mais embalo na disputa pelo título. Uma vitória consolidaria sua posição entre os primeiros colocados e manteria a pressão sobre as equipes à sua frente.
Resultados recentes
Le Havre AC: Reagiu na movimentada derrota por 4 a 3 fora de casa para o Olympique de Marseille no domingo, 25 de outubro. Dois gols de Josh Maja (77', de pênalti, e 89') e um de Lamine N'Diaye (86') quase reverteram uma desvantagem de quatro gols.
Paris Saint-Germain: Venceu o Olympique Lyonnais por 2 a 0, sem sofrer gols, no Parc des Princes, na segunda-feira, 26 de outubro, graças aos gols de Senny Mayulu (72') e Mika Godts (84') na reta final.
Duelo-chave: Josh Maja x Willian Pacho
Atacante em boa fase: Josh Maja mudou o rumo da partida no Vélodrome após sair do banco, convertendo um pênalti e marcando outro gol com precisão em um intervalo de doze minutos. Seu faro de gol dentro da área e sua eficiência nas finalizações exigirão marcação rigorosa da defesa do Paris Saint-Germain.
Pilar da defesa: O zagueiro equatoriano Willian Pacho foi peça central na atuação defensiva do PSG contra o Lyon, partida em que a equipe não sofreu gols. Ele venceu várias disputas pela bola e completou 83 passes certos. Pacho terá a missão de acompanhar as movimentações de Maja e neutralizar os contra-ataques aéreos do Le Havre.
Notícias dos times e elencos
Prováveis escalações de Le Havre x PSG
Técnico
- D. Digard
Didier Digard não conta com Stephan Zagadou, Lionel Mpasi-Nzau, Timothee Pembele e Elias Jelert por lesão. Não há suspensões confirmadas para o time da casa, e nenhuma provável escalação foi divulgada antes do início da partida.
Luis Enrique não tem novas preocupações com lesões além das já confirmadas no elenco. O PSG não tem suspensos para esta partida. Outras informações sobre os times serão acrescentadas mais perto do início do jogo, se estiverem disponíveis.
Momento das equipes
O Le Havre venceu apenas uma de suas últimas cinco partidas, resultado obtido em um amistoso contra o Boulogne. Na Ligue 1, perdeu seus quatro jogos mais recentes, incluindo a derrota por 3 a 1 para o Auxerre e o revés por 4 a 3 para o Marseille na partida mais recente. A equipe marcou 11 gols nesses cinco jogos, mas sofreu 14, desempenho defensivo que reflete a pressão sobre o time de Digard.
O PSG venceu seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi a vitória em casa por 4 a 2 sobre o Barcelona na Champions League. No mesmo período, também venceu o Manchester City por 4 a 2 fora de casa. Na Ligue 1, não perdeu pontos nas últimas três partidas. O PSG marcou 14 gols e sofreu seis nesses cinco confrontos.
Histórico do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em fevereiro de 2026, quando o PSG venceu por 1 a 0 no Stade Oceane, pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o PSG venceu quatro vezes e houve um empate. Nesse período, marcou 11 gols e sofreu cinco. O Le Havre não venceu o PSG em nenhum desses jogos.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|+7
|17
V
V
V
V
V
|2
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|+4
|16
V
D
V
D
V
|3
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|+5
|15
E
E
V
D
V
|4
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|+4
|15
E
D
E
V
E
|5
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|+6
|14
D
V
D
V
E
|6
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|+4
|14
D
V
D
V
E
|7
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|+4
|13
V
V
V
D
E
|8
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|+5
|12
V
V
V
D
D
|9
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|+1
|12
E
V
V
D
E
|10
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|11
V
D
V
V
D
|11
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|+1
|10
E
V
E
V
E
|12
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|10
E
V
D
V
V
|13
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|+2
|9
D
E
V
D
D
|14
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|8
E
D
D
V
E
|15
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
E
D
D
V
E
|16
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|7
D
D
D
D
E
|17
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|5
E
D
D
D
D
|18
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
|2
D
D
D
D
E