Lazio x AZ Alkmaar ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Conference League

Equipes entram em campo nesta terça-feira (07), pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio; veja como acompanhar na TV e internet

Lazio e AZ Alkmaar se enfrentam na tarde desta terça-feira (07), às 14h45 (de Brasília), no Olímpico de Roma, pelo jogo de ida das oitavas de final da Conference League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de acabar com a série invicta de oito jogos sem perder do Napoli na Serie A, a Lazio concentra sua forças para a disputa do mata-mata da Conference League, depois de eliminar o CFR Cluj nos play-offs. A equipe de Maurizio Sarri não terá desfalques para o duelo

Do outro lado, o Az Alkmaar ocupa a terceira posição do Campeonato Holandês, com 50 pontos conquistados. A equipe terminou a fase de grupos da Conference League com, liderando o Grupo E, com 15 pontos.

Prováveis escalações

Lazio: Provedel; Lazzari, Casale, Hysaj, Marušić; Cataldi; Milinković-Savić, Luis Alberto, Zaccagni; Felipe Anderson, Ciro Immobile. Técnico: Maurizio Sarri.

AZ Alkmaar: Ryan; Sugawara, Goes, Hatzidiakos, Kerkez; Reijnders, Mihailovic, Mijnans; Odgaard, Pavlidis e Karlsson. Técnico: Pascal Jansen.

Desfalques

Lazio

Sem desfalques confirmados.

AZ Alkmaar

Riechedly Bazoer, lesionado, está fora da partida.

Quando é?