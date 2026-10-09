Lateral do Palmeiras, Jefté é suspenso provisoriamente após testar positivo em exame antidoping

O lateral-esquerdo Jefté, do Palmeiras, foi suspenso provisoriamente após testar positivo para uma substância proibida em exame antidoping realizado no início de agosto, fora de competição. O resultado apontou a presença de furosemida, um diurético proibido pelas regras antidopagem. O jogador aceitou o afastamento temporário enquanto o caso aguarda uma análise definitiva do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem.

A furosemida é um diurético de alça potente, utilizado para estimular os rins a eliminar água e sódio pela urina. Além de sua aplicação médica, a substância é proibida no esporte porque pode atuar como agente mascarante, dificultando a detecção de outros compostos não autorizados. Segundo o Palmeiras, Jefté afirmou que a utilização ocorreu de maneira involuntária e inadvertida, fora do ambiente do clube e sem o conhecimento dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

Em posicionamento sobre o caso, o jogador negou ter utilizado qualquer substância proibida com a intenção de obter vantagem competitiva. Jefté também afirmou que está colaborando com as autoridades responsáveis e que pretende esclarecer as circunstâncias do resultado adverso. O lateral declarou: "Estou trabalhando em conjunto com meus advogados e com meu clube para esclarecer todos os fatos e relacionados ao resultado do exame e para exercer, com serenidade e firmeza, todos os meus direitos de defesa".

O Palmeiras informou que acompanha o caso e confia em uma resolução rápida. A suspensão provisória permanecerá até que haja uma avaliação definitiva pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Jefté, de 22 anos, já estava afastado dos gramados por causa de uma lesão no joelho esquerdo, que exigiu cirurgia em junho, e segue em recuperação, com previsão de retorno apenas no fim da temporada.

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Confira a nota de Jefté abaixo:

Nos últimos dias, recebi com surpresa e profunda tristeza a notícia de que o exame de controle de dopagem realizado fora de competição apresentou um resultado analítico adverso para um diurético proibido.

Desde o primeiro momento, tenho colaborado de boa-fé com as autoridades competentes e, em respeito aos procedimentos aplicáveis e ao jogo limpo, aceitei a suspensão provisória.

Quero deixar claro que jamais utilizei qualquer substância proibida com a intenção de obter vantagem competitiva. Nunca trapaceei e sempre conduzi minha carreira com respeito ao esporte, às regras e aos meus adversários.

Estou trabalhando em conjunto com meus advogados e com meu Clube para esclarecer todos os fatos e relacionados ao resultado do exame e para exercer, com serenidade e firmeza, todos os meus direitos de defesa.

Tenho plena confiança de que o processo permitirá que os fatos sejam devidamente esclarecidos, desde já refutando qualquer atribuição de responsabilidade ao Palmeiras em relação ao ocorrido.

Agradeço as mensagens de apoio e a confiança de todos que me acompanham neste momento.