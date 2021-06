Lateral Guilherme Arana assina contrato em definitivo com o Atlético-MG

O novo vínculo vai até dezembro de 2024

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, um dos principais jogadores do elenco, assinou contrato definitivo com o Atlético-MG. Nesta segunda-feira (28), o clube mineiro registrou a rescisão do contrato antigo no BID da CBF. Agora, o vínculo em definitivo, que irá até dezembro de 2024, poderá ser publicado.

O Galo adquiriu os 40% restantes dos direitos econômicos do atleta por dois milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões). Pelo acordo inicial, em janeiro de 2020, Guilherme Arana chegou por empréstimo de 18 meses, com o clube brasileiro pagando 2,5 milhões de euros ao Sevilla-ESP. Havia uma cláusula que estipulava que, caso o lateral fizesse 60% dos jogos como titular, o Atlético-MG teria a obrigação de compra do restante. O custo total da negociação gira em torno de 5 milhões de euros por 90% dos direitos do jogador.

Dívida no empréstimo

No início de maio, o Atlético-MG resolveu um problema na FIFA referente ao valor de empréstimo de Arana. Após atrasos em pagamentos de parcelas da taxa de empréstimo, o Sevilla entrou com processo de cobrança de uma dívida de aproximadamente R$ 12 milhões.

O caso estava em instância avançada na FIFA e, se não fosse resolvido, o Atlético-MG poderia sofrer sanções, como, por exemplo, ser impedido de registrar novos reforços e até perda de pontos em competições.

Suspensão e Olimpíadas

Foto: Ricardo Nogueira/CBF/Divulgação

Guilherme Arana é desfalque do Atlético-MG para o duelo da próxima quinta-feira (1), às 19h, diante do Atlético-GO, no Mineirão, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 13 do Galo recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Santos e terá que cumprir suspensão automática.

Depois, a partir do dia 9 de julho, o lateral-esquerdo ficará a disposição da seleção brasileira para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. Assim, o técnico Cuca não poderá contar com o atleta para os duelos contra o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, e Bahia, pela Copa do Brasil, além de várias rodadas do Brasileirão. O torneio de futebol masculino será disputado entre os dias 22 de julho a 7 de agosto. Mas, a seleção brasileira viaja antes (9 de julho) para o Catar onde fará um período final de preparação.