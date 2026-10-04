Nuno Mendes, lateral da seleção de Portugal, definiu sua posição sobre o retorno de Cristiano Ronaldo ao elenco da seleção, afirmando que as portas da equipe estão abertas para o capitão português e para todos os jogadores ausentes, após a vitória sobre a Noruega por 2 a 1 na quarta rodada da Liga das Nações da Europa.

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A seleção portuguesa manteve seus resultados positivos no torneio, depois de conquistar sua segunda vitória sobre a Noruega, reforçando sua posição no grupo, num momento em que seguem as perguntas sobre a ausência de Ronaldo após a recente crise que o envolveu com o técnico Jorge Jesus e sua saída da concentração da seleção.

Nuno Mendes disse em declarações à televisão após a partida: "É natural que recebamos qualquer jogador. Estamos felizes com os resultados que alcançamos, e se Cristiano voltar, vamos recebê-lo de braços abertos e ficaremos muito felizes com sua presença conosco".

O lateral do Paris Saint-Germain acrescentou: "Seja Cristiano ou qualquer outro jogador atualmente ausente, todos são sempre bem-vindos para se juntarem novamente à equipe", numa mensagem clara que confirma que os jogadores da seleção não encaram a ausência de Ronaldo como uma crise dentro do grupo.

Mendes destacou o clima de união que a seleção portuguesa vive no período atual, dizendo: "Somos um grupo unido, e ficaremos felizes com o retorno de qualquer jogador ao elenco da seleção", pondo fim às especulações sobre a existência de uma divisão dentro do vestiário de Portugal por causa da ausência do capitão da equipe.

As declarações de Mendes vêm num momento em que a seleção portuguesa segue apresentando atuações e resultados sólidos na Liga das Nações, enquanto o futuro de Ronaldo com a seleção permanece no centro das atenções de todos, especialmente após a recente crise com Jesus, à espera do que a próxima etapa vai revelar e da data do retorno do capitão português ao grupo.