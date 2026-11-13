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O Barcelona encerrou a última janela de transferências de verão sem a contratação do zagueiro canhoto que o técnico Hansi Flick buscava.

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O jornal Sport noticiou que o diretor esportivo Deco estudou diferentes opções para reforçar o miolo da defesa, e um dos nomes que surgiram com força foi Aymeric Laporte, estrela do Athletic Bilbao.

O zagueiro internacional espanhol havia acabado de se sagrar campeão mundial com a seleção da Espanha, depois de formar uma dupla defensiva especialmente sólida ao lado de Pau Cubarsí.

Ele também reunia várias das características que o clube catalão procurava: experiência, capacidade de construir o jogo desde trás e bom conhecimento do Campeonato Espanhol.

Mas sua situação tornava qualquer tentativa de contratação complicada. Laporte retornou ao Athletic Bilbao em setembro de 2025, após sua passagem pela Arábia Saudita, e tinha contrato com o clube até junho de 2028. Além disso, o clube basco não tinha a intenção de abrir mão de um de seus principais defensores.

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A negociação esbarrou em um obstáculo financeiro quase impossível, já que o Athletic Bilbao não pensava em facilitar a saída de Laporte e chegou a estimar seu valor em cerca de 80 milhões de euros, uma quantia que ultrapassava as possibilidades dos planos do Barcelona para contratar um jogador de 32 anos.

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Meses depois da janela de transferências de verão, o próprio Laporte falou sobre o interesse do Barcelona em sua contratação, durante uma entrevista concedida ao jornal La Vanguardia.

O zagueiro relatou como viveu aquelas movimentações e também deixou a porta aberta para a possibilidade de uma transferência ao Camp Nou, embora reconheça também que a passagem do tempo pode não estar a seu favor.

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Quando questionado diretamente se o Barcelona demonstrou interesse em contratá-lo no último verão, Laporte não fugiu da resposta.

Ele explicou: "Talvez estivessem interessados, mas o Athletic Bilbao não queria me deixar sair, e por isso não foi possível."

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Laporte também não acredita que sua transferência para o Barcelona tenha se tornado uma opção totalmente descartada e, quando perguntado se esse assunto estava definitivamente encerrado, o zagueiro deixou a porta aberta, dizendo: "Depende do futuro, pois ninguém sabe o que pode acontecer. É verdade que o tempo passa e que a coisa fica mais difícil."

Laporte completou 32 anos em maio passado e sabe que as chances disponíveis para uma última grande transferência em sua carreira estão cada vez mais limitadas.

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Entre os outros temas que Laporte abordou durante a entrevista esteve sua relação com Pau Cubarsí. Os dois jogadores formaram uma das duplas defensivas de maior destaque na Copa do Mundo, e o zagueiro do Athletic Bilbao explicou que a relação entre eles não se restringe ao campo.

Ele revelou que o jovem zagueiro catalão o tinha como referência antes mesmo de disputar sua primeira partida pelo time principal do Barcelona, dizendo: "Ele me contou que me acompanhava e se espelhava em mim quando era pequeno, até antes de disputar sua primeira partida pelo Barcelona."

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E prosseguiu: "Desde o início surgiu entre nós uma relação especial fora de campo. Eu o ajudei com minha experiência, enquanto ele me dá a vitalidade e as garantias que é difícil encontrar em um jogador tão jovem. Ele não erra, e isso é raro para um jogador de sua idade."

A entrevista também teve espaço para outro nome ligado ao cenário atual do Barcelona: Rodri. Laporte jogou ao lado do meio-campista durante o período dos dois no Manchester City, bem como nas fileiras da seleção da Espanha, e por isso conhece bem suas qualidades e sua importância no estilo de jogo.

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Sobre ele, disse: "É um jogador fundamental no meio-campo, é quem assume as rédeas e orienta o ritmo do jogo. Ganhei tudo ao lado dele e não posso dizer nada de ruim sobre ele."

Ele também avaliou a transferência de Rodri para o Barcelona, afirmando que a decisão não foi uma surpresa para ele, e acrescentou: "Ele nasceu aqui, e o Campeonato Inglês se caracteriza por uma grande força física. Ele veio para cá para jogar o futebol que amamos, especialmente ele, e que expressa sua identidade ligada ao Barcelona. Essa é a melhor opção para ele."