O presidente do Barcelona, Joan Laporta, afirmou que o confronto de sua equipe contra o Paris Saint-Germain representa a melhor partida que se pode assistir na Europa, destacando que os dois times apresentam o melhor nível no momento atual, isso antes do aguardado duelo entre eles.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", a delegação do Barcelona, liderada por Joan Laporta, encontrou-se ao meio-dia de hoje com os dirigentes do Paris Saint-Germain no restaurante Pavillon Ledoyen, um dos mais renomados da capital francesa, para realizar o almoço oficial entre as diretorias dos dois clubes.

Laporta disse assim que chegou ao restaurante: "É a melhor partida que se pode disputar na Europa, entre os dois times mais preparados, Barcelona e Paris Saint-Germain".

E o presidente do Barcelona acrescentou: "O mais importante é o presente imediato. A partida de domingo é extremamente importante, porque estamos disputando muito no campeonato. Hoje, cada time poderá conhecer seu verdadeiro nível em comparação com o nível do futebol europeu. Somos os dois melhores times no momento atual".

Laporta abordou as ausências causadas pelas lesões, afirmando que elas não representam uma justificativa, ao dizer: "Não há espaço para desculpas, pois são circunstâncias que acontecem. Eles também sentem a falta de Nuno Mendes. Temos Eric García e Koundé lesionados, mas sei que Flick já buscou soluções para que o impacto dessas ausências não apareça".

O presidente do clube catalão elogiou o aguardado confronto, explicando que ele reunirá jogadores de grande talento e dois times que colocam o interesse coletivo acima das capacidades individuais, além de dois grandes treinadores.

Laporta recusou-se a entrar em detalhes sobre o polêmico episódio relacionado a Arda Güler, estrela do Real Madrid, que não terminou em expulsão durante a vitória do clube merengue sobre o Sevilla, limitando-se a dizer: "Haverá tempo para falar sobre o Real Madrid a partir de amanhã, pois há detalhes interessantes nesse caso".

O presidente do Barcelona destacou a importância de aproveitar o confronto, dizendo: "Hoje será um dia para aproveitar o futebol".







