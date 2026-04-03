Laporta surpreende os jogadores do Barcelona antes do confronto contra o Atlético

O Barcelona se prepara para enfrentar o Atlético de Madrid, amanhã, sábado, pela 30ª rodada da La Liga.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que Juan Laporta, presidente do Barça, fez uma visita surpresa ao treino do time catalão na manhã desta sexta-feira para motivar os jogadores.

Os jogadores Jules Koundé e Alejandro Balde voltaram a treinar com o grupo e devem figurar na lista do técnico Hansi Flick.

Com essa visita, Laporta buscou incentivar os jogadores antes desta fase decisiva da temporada, especialmente após o choque causado pela ausência de Raphinha.

Frenkie de Jong ainda não se recuperou e continuou seus treinos individuais longe do grupo; espera-se que ele esteja pronto mais tarde, mas não para o próximo jogo contra o Atlético.

O Barcelona lidera a tabela da La Liga com 73 pontos, quatro pontos à frente do segundo colocado, o Real Madrid, enquanto o Atlético, quarto colocado, soma 57 pontos.

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