Laporta: sofremos uma derrota dura no Clássico, e Flick é o treinador ideal para o Barcelona

Joan Laporta, presidente do Barcelona, descreveu a derrota para o Real Madrid no clássico do Campeonato Espanhol como um golpe duro, reafirmando o apego do clube às suas ambições de disputar títulos, além de defender o técnico Hansi Flick.

Laporta afirmou, durante entrevista à rede "Movistar" no evento de entrega do prêmio Bola de Ouro: "Foi um golpe duro para a torcida, mas o técnico já sabe o que aconteceu. Não conseguimos impor o nosso estilo de jogo, e temos que aceitar isso. O Real Madrid tem contra-ataques muito fortes. De qualquer forma, ainda estamos na liderança, e sabemos que a disputa é uma corrida longa. Nossas ambições não mudaram".

O presidente do Barcelona também falou sobre Hansi Flick, afirmando: "Ele é o técnico ideal para o Barcelona. Conhece o nosso sistema e é um apaixonado por Johan Cruyff. É por isso que o escolhemos, embora cada técnico tenha a sua própria marca. Flick prefere o jogo vertical, e nós apreciamos muito esse estilo. Os resultados falam por si".

E acrescentou: "Nosso objetivo é vencer o Campeonato Espanhol e buscar, com toda a humildade, a conquista da Liga dos Campeões da Europa, que é o título que nos tem escapado. Hansi sabe o que a torcida do Barcelona gosta, que é o estilo de jogo baseado em três pilares: a posse de bola, o posicionamento e a pressão. Também apostamos na linha de impedimento, que tem dado bons resultados, embora nos faça sofrer".

E antes de saber o resultado da cerimônia da Bola de Ouro, Laporta defendeu as chances de Lamine Yamal de vencer o prêmio, afirmando: "Acreditamos que ele merece. Se você olhar os nomes indicados, que são três, acho que Lamine merece vencer pelo seu talento e pelos títulos que conquistou. Ele está muito empolgado".



