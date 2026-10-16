O presidente do Barcelona, Joan Laporta, realizou reuniões com os principais dirigentes da empresa turca Limak, responsável pelas obras de reforma do estádio Spotify Camp Nou, com o objetivo de superar as divergências e acelerar o ritmo dos trabalhos para concluir o projeto da melhor forma possível.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", Laporta aproveitou sua viagem a Istambul para assistir à partida do Barcelona na Liga dos Campeões — na qual a equipe do técnico Hansi Flick conquistou mais uma vitória por placar amplo, mantendo sua campanha perfeita de triunfos na temporada atual — para se reunir com os principais dirigentes da Limak Holding.

Segundo revelou a rádio "RAC 1", o presidente do Barcelona e vários membros de sua diretoria realizaram diversas reuniões com Ebru Özdemir, presidente do conselho de administração e CEO da empresa turca, além de outros integrantes do conselho da companhia encarregada das obras de reforma do Spotify Camp Nou, com o objetivo de resolver as divergências e unir esforços para concluir os trabalhos de modernização da melhor maneira possível e no menor prazo.

A relação entre as duas partes transcorreu em clima bastante positivo, de acordo com a mesma fonte.

Nesse contexto, as delegações do Barcelona e da Limak participaram de um jantar oficial e também se reuniram na tribuna principal do estádio Ali Sami Yen durante a partida da segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Um clima amistoso predominou nas reuniões realizadas entre as duas partes, que concordaram em deixar as divergências de lado, unir esforços e trabalhar na mesma direção para concluir o projeto.

Interesse em comum

Barcelona e Limak compartilham, por motivos evidentes, um interesse em comum: finalizar as obras de modernização do estádio "Spotify Camp Nou" o mais rápido possível, o que torna fundamental concentrar todos os esforços nessa missão.

Assim que o estádio estiver totalmente pronto, incluindo a instalação da cobertura, haverá tempo de sobra para avaliar o andamento das obras de reforma, cabendo então a cada parte defender seus próprios interesses.

Nesse sentido, a rádio "RAC 1" afirmou que, no momento, não se pode descartar que a disputa sobre as cláusulas de multas aplicadas pelo atraso na conclusão das obras chegue a um litígio judicial, possibilidade que Laporta insinuou durante a última assembleia dos sócios compromissários do Barcelona.

Ainda assim, as reuniões realizadas na Turquia nesta semana não abordaram essa questão, já que a prioridade absoluta neste momento é permitir que os torcedores do Barcelona finalmente possam desfrutar de seu estádio, com todas as suas arquibancadas abertas ao público em 100%.

O Barcelona não pretende, atualmente, abrir o terceiro anel do Spotify Camp Nou ao público antes da instalação da cobertura, mas tentará inaugurar alguns dos espaços destinados a personalidades VIP entre o fim deste ano e o início de 2027, na área situada entre o segundo e o terceiro anel, o que garantirá ao clube receitas financeiras adicionais.



