Laporta recorre ao homem das tarefas difíceis para salvar o Barcelona

Uma reportagem divulgada hoje, quinta-feira, revelou o plano de Juan Laporta, presidente eleito do Barcelona, para fortalecer o setor financeiro no início de seu novo mandato.

Juan Laporta, vencedor das eleições para a presidência do Barcelona realizadas em 15 de março passado, assumirá o cargo no dia 1º de julho, dando início ao seu segundo mandato como presidente do clube.

O presidente do Barcelona tem como objetivo concluir seu projeto e resolver de vez a crítica situação financeira do clube.

Nesse contexto, e conforme noticiado pelo jornal “El Confidencial”, Laporta recorreu a um profissional com vasta experiência no setor financeiro para enfrentar esse desafio. Trata-se de Sergio Serrano, diretor executivo do Banco Sabadell, conhecido por seu papel na reestruturação do antigo Fundo de Poupança do Mediterrâneo (CAM).

Com uma experiência de cerca de 25 anos nos mercados de capitais, ele se juntará ao FC Barcelona como novo diretor financeiro.

Sua chegada faz parte da fase final do plano de reestruturação econômica lançado pelo clube em 2021.

Nessa função, Serrano assumirá a responsabilidade de liderar as principais operações financeiras do clube nos próximos anos.

Sergio Serrano se reportará a Manel del Río, diretor-geral do clube, e também trabalhará para fortalecer a área financeira sob a liderança de Ferran Olivi, membro do conselho de administração recém-eleito que deve assumir o cargo de vice-presidente de assuntos econômicos do clube, após ter ocupado o cargo de tesoureiro na temporada passada.

Serrano apoiará uma estrutura que terá de enfrentar desafios globais. Por exemplo, ele terá de reestruturar as dívidas do Espai Barça.

Na verdade, o clube pretende aumentar o empréstimo destinado ao projeto, já que o Barça não se contentou com o pedido inicial de 1,45 bilhão de euros.

O novo dirigente do Barcelona terá de concentrar parte de seus esforços nessa questão no curto prazo, mas há também outros desafios relacionados ao patrocínio do clube e aos seus investimentos nos quais ele participará.