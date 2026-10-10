O Joan Laporta, presidente do Barcelona, desferiu um ataque contundente ao Real Madrid por sua postura no caso Negreira e por suas relações institucionais no mundo do futebol e do basquete, afirmando que o clube merengue está perdendo seu prestígio e sua credibilidade nos âmbitos nacional e internacional.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, Laporta passou a manhã de sábado na cidade de Sitges, onde recebeu uma homenagem, antes de conceder declarações à imprensa presente, nas quais atacou o Real Madrid por sua postura no caso Negreira e por sua ausência de algumas reuniões institucionais do meio esportivo, afirmando: "Em Madri falam de outros assuntos para desviar as atenções".

O presidente do Barcelona celebrou, inicialmente, o momento especial que o clube catalão vive, dizendo: "Nós aproveitamos o futebol e o clube, e temos reconhecimento mundial. Temos 9 jogadores no elenco que foram campeões da Copa do Mundo, um time que conquista corações e jogadores que são exemplo para os demais, além de recebermos elogios de todos os lados. E em Madri tentam diminuir tudo isso".

Laporta voltou a reafirmar a postura do Real Madrid no caso Negreira, dizendo: "Não vou parar de repetir que fomos alvo de uma tentativa de condenação antes mesmo de sermos julgados. Agora fica claro que não havia nada daquilo de que fomos acusados. Esse caso terminará com a absolvição do Barcelona. E as pessoas que insistiram de forma contínua e obstinada em tentar prejudicar a imagem do Barcelona terão de corrigir suas posturas".

E acrescentou: "Eles continuam prolongando ao máximo as investigações judiciais para manter esse caso vivo, mas ele não chegará a resultado algum. O objetivo é atingir a credibilidade do Barcelona. E não acredito que façam isso de boa-fé".

O presidente do Barcelona também abordou a ausência do Real Madrid das reuniões institucionais da Associação de Clubes Europeus de Futebol e da Euroliga de Basquete, esclarecendo: "Isso revela muito sobre a mentalidade de um clube que está perdendo sua grandeza, seu prestígio e sua credibilidade nos âmbitos local, nacional e internacional. Isso é evidente. Eles adotam uma postura marcada por muita arrogância e soberba, e sabem bem o que estão fazendo. Deveriam ter feito uma autocrítica".

Lamine e a Bola de Ouro

Após o encerramento das votações para o prêmio Bola de Ouro, Laporta declarou seu apoio público à candidatura de Lamine Yamal à conquista do troféu, dizendo: "Seria justo que ele vencesse. Fez uma temporada incrível e conquistou títulos muito importantes, como o Campeonato Espanhol e a Copa do Mundo. Ele merece ganhar a Bola de Ouro. E ele sente isso, e acho bom que expresse sua opinião. É uma pessoa muito franca e extremamente direta, e ainda é jovem. Isso sempre deve ser levado em consideração. Ficarei muito feliz se ele vencer. Veremos como as coisas vão se desenrolar, pois há total sigilo em torno dos resultados, e estamos na expectativa".

O presidente do Barcelona prosseguiu: "Yamal transborda entusiasmo para expressar suas qualidades futebolísticas quando joga, e seu potencial e suas conquistas são reconhecidos. Ele tem muito entusiasmo apesar da pouca idade, e compreendo que às vezes ele expresse sua opinião".

E continuou: "Existe uma espécie de competição, algo que não acontecia tanto com Messi e Cristiano. Para mim, Messi sempre deveria ter vencido, mas eles não declaravam suas candidaturas dessa forma. Não devemos exagerar o assunto. É uma reação humana de um jovem de 19 anos que vai escrever a história".

Raphinha pronto para enfrentar o Paris

Ao encerrar suas declarações, Laporta lamentou a lesão de Raphinha durante sua passagem pela seleção brasileira, dizendo: "Ele se lesionou, depois voltou e se recuperou aqui. E os médicos dizem que ele estará disponível para participar da partida contra o Paris. São circunstâncias que temos de aceitar".

E concluiu: "Isso representa um grande prejuízo para o clube, pois é quase como um período de preparação para a temporada. Não conseguiremos mudar essa situação ao longo do ano atual. Temos de lutar com os jogadores que temos disponíveis. Sabíamos disso de antemão e estávamos preparados".



