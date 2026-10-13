Afirmou Joan Laporta, presidente do Barcelona, que sua equipe pratica o melhor futebol da Europa e do mundo, elogiando o nível apresentado pelos jogadores sob o comando do técnico Hansi Flick, poucas horas antes do confronto com o Galatasaray em Istambul, pela Liga dos Campeões da Europa.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, Laporta repassou as últimas novidades do Barcelona e falou sobre as ambições do time nesta temporada, destacando que o clube catalão pretende disputar todos os títulos. Ele também elogiou o clima dentro do vestiário e o trabalho realizado por Deco e Flick.

Laporta disse, ao falar sobre o nível do Barcelona sob o comando de Flick: "O Barcelona, com toda a humildade, pratica o melhor futebol da Europa e do mundo. Há outras equipes que apresentam níveis muito bons, como Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, e também são candidatas aos títulos. No fim, sempre aparecem algumas surpresas, por isso precisamos estar atentos, mas em termos de qualidade de futebol somos a equipe que apresenta o melhor nível e que proporciona prazer ao público. Fazemos com que os apaixonados por futebol e os torcedores do Barcelona se divirtam, e apresentamos um estilo de jogo que os agrada".

O presidente do Barcelona se recusou a entrar no assunto Real Madrid, depois de brincar: "Se eu não tocar no tema Vinícius, vão me deixar falar", antes de acrescentar sobre o clube merengue: "Não vou entrar nesse assunto".

Em contrapartida, Laporta elogiou o clima que reina no vestiário do Barcelona, afirmando: "O clima e o espírito de equipe são a chave de tudo, e foi isso que Flick e sua comissão técnica conseguiram alcançar, ao lado de Deco e sua equipe. A colaboração entre Deco e Flick está indo bem, e há um clima positivo e muita ambição, porque qualquer jogador que entra apresenta uma atuação excelente, e o jogador que não joga busca melhorar seu nível para ser melhor do que o companheiro que teve a oportunidade".

Laporta renovou seu apoio a Lamine Yamal na corrida pela Bola de Ouro, ao responder a uma pergunta sobre as chances do jovem jogador de conquistar o prêmio, dizendo: "Espero que Lamine ganhe a Bola de Ouro, pois ele merece".

O presidente do Barcelona enfatizou que a equipe tem como objetivo disputar todos os títulos na atual temporada, explicando: "Nossa ambição é sermos candidatos a conquistar todas as competições em que participamos. Temos um time muito forte e equilibrado, e Deco e sua equipe fizeram um grande trabalho. Temos um elenco capaz de competir com força. O patamar de expectativas é muito alto".

E acrescentou: "Começamos bem o campeonato e voltaremos aqui em fevereiro para disputar a Supercopa e a Copa, e queremos ser candidatos a conquistá-las. Já a Liga dos Campeões da Europa, pela qual todos no Barcelona sentimos grande entusiasmo, é um objetivo que traçamos para nós mesmos neste ano".

Laporta falou sobre o confronto com o Galatasaray, garantindo que sua equipe está pronta para o jogo, ao dizer: "É uma partida da Liga dos Campeões da Europa, a melhor competição de clubes do mundo. Chegamos ao jogo em um momento muito bom, fizemos ontem um treino marcado por grande intensidade, os jogadores estão muito motivados e temos sensações positivas".



