Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
florentino perezGetty Imges
Traduzido por

Laporta em Londres: revelada a posição de Pérez sobre a presença na cerimônia da Bola de Ouro

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
K. Mbappe
Espanha
França

O Real Madrid se prepara para o grande retorno à cerimônia da Bola de Ouro, que será realizada nesta noite em Londres.

O francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, está entre os principais candidatos a vencer a Bola de Ouro, ao lado de Lamine Yamal, ponta do Barcelona, e Harry Kane, atacante do Bayern de Munique.

De acordo com o jornal "The Athletic", o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, não estará entre os que viajarão a Londres para o evento.

Espera-se que a delegação do Real Madrid inclua Emilio Butragueño, diretor de relações institucionais do clube, Marc Cucurella, Yan Diomande (candidato ao Troféu Kopa de melhor jogador jovem), a jogadora Felicia Schröder e, claro, Kylian Mbappé. Segundo a imprensa britânica, os jogadores do Real Madrid estão totalmente confiantes de que o atacante francês, que marcou dois gols contra o Barcelona no último domingo pelo Campeonato Espanhol (2 a 1), será coroado com a Bola de Ouro.

Vale lembrar que o presidente do Barcelona, Joan Laporta, viajou à frente de uma enorme delegação com 23 integrantes à capital britânica, Londres, hoje para comparecer à septuagésima edição da cerimônia da Bola de Ouro.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google