O Real Madrid se prepara para o grande retorno à cerimônia da Bola de Ouro, que será realizada nesta noite em Londres.
O francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, está entre os principais candidatos a vencer a Bola de Ouro, ao lado de Lamine Yamal, ponta do Barcelona, e Harry Kane, atacante do Bayern de Munique.
De acordo com o jornal "The Athletic", o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, não estará entre os que viajarão a Londres para o evento.
Espera-se que a delegação do Real Madrid inclua Emilio Butragueño, diretor de relações institucionais do clube, Marc Cucurella, Yan Diomande (candidato ao Troféu Kopa de melhor jogador jovem), a jogadora Felicia Schröder e, claro, Kylian Mbappé. Segundo a imprensa britânica, os jogadores do Real Madrid estão totalmente confiantes de que o atacante francês, que marcou dois gols contra o Barcelona no último domingo pelo Campeonato Espanhol (2 a 1), será coroado com a Bola de Ouro.
Vale lembrar que o presidente do Barcelona, Joan Laporta, viajou à frente de uma enorme delegação com 23 integrantes à capital britânica, Londres, hoje para comparecer à septuagésima edição da cerimônia da Bola de Ouro.