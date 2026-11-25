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Joan Laporta, presidente do Barcelona, voltou a atacar o Real Madrid e seu presidente, Florentino Pérez, por causa das repetidas declarações do dirigente merengue sobre o caso Negreira. Laporta afirmou que o clube madrilenho está obcecado em falar do time catalão e, em tom irônico, ameaçou cobrar direitos autorais pela divulgação constante do nome e da imagem do Barça.

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Laporta falou, segundo o jornal espanhol "Sport", em Baku, capital do Azerbaijão, onde está para acompanhar o duelo entre Barcelona e Sabah pela Champions League. O dirigente comentou a audiência de conciliação marcada entre o clube catalão e Florentino Pérez, etapa que antecede uma possível ação na esfera criminal por causa das acusações feitas pelo presidente merengue sobre o caso Negreira.

Laporta: damos ao Real Madrid a chance de retificar suas declarações

O presidente do Barcelona explicou que a audiência de conciliação é um passo prévio à apresentação de uma queixa-crime e que, neste momento, o clube busca obrigar a outra parte a retificar o que disse.

"A audiência de conciliação é uma etapa preliminar antes da apresentação de uma queixa-crime, e o que fizemos foi tentar levá-los a retificar suas declarações. Quando alguém faz declarações que podem estar erradas ou em que passa dos limites, a conciliação dá a essa pessoa a oportunidade de corrigi-las e voltar atrás", afirmou.

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Laporta advertiu ainda que, na visão dele, não atender a esse pedido significaria má-fé, o que levaria o Barcelona a seguir com as medidas judiciais.

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O dirigente explicou que as declarações contestadas pelo clube são as da entrevista coletiva concedida por Florentino Pérez em 12 de maio. Para Laporta, o presidente do Real Madrid tentou, com elas, distorcer os fatos e mudar a história por meio de informações falsas.

"Achávamos que precisávamos defender os interesses do Barcelona, porque estavam sendo ditas coisas terríveis e falsas sobre o clube, e isso vinha do mais alto representante de outro clube, uma pessoa que deveria ter mais moderação ao fazer esse tipo de declaração", disse Laporta.

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Ironia com Pérez: vamos cobrar direitos autorais!

O presidente do Barcelona não se limitou às medidas judiciais e também criticou Florentino Pérez por continuar citando o clube catalão, lembrando que o presidente do Real Madrid voltou a falar do Barcelona na última assembleia geral do clube merengue.

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"Não sei o que vão fazer hoje na audiência de conciliação, mas vi que continuaram falando do Barcelona na assembleia geral. Eles estão obcecados em falar do Barcelona, e repito isso", ironizou Laporta.

"Vamos acabar cobrando direitos autorais deles, porque promovem a própria imagem às custas do Barcelona. Eles só sabem falar do Barcelona, e acho que o que deveriam fazer é cuidar da própria vida", acrescentou.

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O presidente do clube catalão completou dizendo que todos os clubes têm problemas e responsabilidades com que precisam lidar, e pediu que o Real Madrid se concentre em seus assuntos internos e deixe os outros clubes em paz.

A polêmica de Fermín, a arbitragem e a posição de Laporta sobre Flick

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Laporta também comentou a situação de Fermín López, que recebeu um cartão amarelo enquanto estava no banco de reservas na última partida do Barcelona. O lance gerou preocupação no clube com a possibilidade de uma suspensão de um ou dois jogos, o que poderia tirá-lo do confronto com o Atlético de Madrid.

Segundo ele, o Barcelona ainda não havia recebido a punição definitiva no momento das declarações, e o clube vai agir para defender os interesses do jogador e tentar obter a menor punição possível.

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O dirigente acrescentou que o árbitro registrou em súmula que Fermín não o insultou, explicando que o ocorrido foi uma reação no clima de uma partida de futebol, que às vezes tem momentos de tensão e de nervos à flor da pele.

Ao mesmo tempo, Laporta reforçou o respeito do Barcelona pelos árbitros e pela arbitragem como instituição: "Respeitamos os árbitros e acreditamos que eles fazem o que podem e tomam suas decisões de acordo com seus critérios. Às vezes, pode haver decisões que não coincidem com o nosso ponto de vista".

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Ele também manifestou apoio às declarações do técnico Hansi Flick, que pediu mais diálogo com os árbitros e uma comunicação melhor entre as diferentes partes dentro de campo.

Laporta disse que Flick fez bem em expressar o que pensa e considerou que uma discussão construtiva pode ajudar cada parte a desempenhar melhor sua função, sejam os jogadores em campo, os treinadores à beira do gramado ou os árbitros que comandam as partidas.

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A crise das declarações

A atual crise entre Real Madrid e Barcelona remonta às declarações de Florentino Pérez em maio, quando ele atacou o Barcelona por causa do caso Negreira, acusou o clube de corrupção, de enriquecer árbitros e de se beneficiar constantemente das decisões da arbitragem, além de questionar a lisura da competição nos anos em que ocorreram os pagamentos ligados ao caso.

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O Barcelona respondeu com uma ação judicial, exigindo que Pérez se retratasse ou apresentasse provas de suas acusações, antes de partir para uma queixa-crime por difamação.

O caso Negreira envolve os pagamentos feitos pelo Barcelona a empresas ligadas a José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros, entre 2001 e 2018, que ultrapassaram 7 milhões de euros.

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O Barcelona sustenta que o dinheiro foi pago por relatórios técnicos e consultorias sobre arbitragem, enquanto as investigações judiciais apuram a natureza e a finalidade desses pagamentos, o que não significa que tenha sido comprovada manipulação de resultados.

Segundo a rádio espanhola "Cadena SER", a audiência de conciliação realizada em Madri na quarta-feira, 25 de novembro, terminou sem acordo, já que Pérez não retificou as declarações em disputa. Com isso, fica aberto o caminho para o Barcelona seguir com a via judicial anunciada por Laporta.