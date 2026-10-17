Joan Laporta, presidente do Barcelona, lançou um ataque duro ao Real Madrid, acusando o clube de tentar destruir tudo, incluindo a LaLiga e o Comitê Técnico de Arbitragem.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Laporta disse que confia na capacidade de Javier Tebas, presidente da LaLiga, de resistir aos ataques do Real Madrid.

E acrescentou o presidente do Barcelona: "Quero falar sobre o que nos ocupa, e nosso treinador já falou disso, que é o nosso jogo atual contra o Real Betis. E garanto a vocês que é uma grande equipe, uma das mais bem preparadas da LaLiga, além de jogar um futebol muito bom, ao lado do Barcelona".

E prosseguiu: "Já em relação ao Clássico, haverá tempo para falar sobre ele, mas quero ressaltar que temos a sorte de ter Javier Tebas como presidente da LaLiga, pois ele tem a experiência necessária para lidar com esse tipo de assunto, além de ter o bom senso indispensável para enfrentar os ataques que o Real Madrid desfere contra a LaLiga. Parece que eles querem destruir tudo, querem destruir a LaLiga e o Comitê Técnico de Arbitragem. Também não estão satisfeitos com a Federação Espanhola, e nada os agrada".

Laporta continuou: "Felizmente, o presidente da LaLiga tem consciência do que realmente acontece, além de ter enfrentado muitas batalhas e adquirido grande experiência, o que o torna capaz de resistir a esses ataques que não são dignos de um clube membro da LaLiga, pois o Real Madrid adota uma postura ou uma linha baseada em atacar continuamente tudo o que é feito".

Sobre o confronto com o Real Betis, Laporta disse que o Barcelona conta com um grupo de jogadores motivados e de grande talento, apontando que percebe que se dá prioridade ao espírito de equipe, e manifestou confiança em conquistar a vitória e manter a série de triunfos completa no início da temporada.

E complementou: "Jogamos hoje contra o Real Betis, que é uma grande equipe e que também joga um futebol de alto nível. Depois disso, nos espera o confronto com o Paris Saint-Germain em Paris, o jogo com o qual o mundo do futebol sonha nesta fase que vivemos. E então encerramos a semana enfrentando o Real Madrid em nosso estádio".

E concluiu: "Esperamos conseguir vencer hoje e manter a diferença ou ampliá-la. Acredito que estamos diante de uma grande semana e, para os torcedores do Barcelona, é uma semana que merece ser vivida em todos os seus detalhes e aproveitada".



