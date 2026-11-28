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Um possível pênalti nos minutos finais da partida contra o Hamburgo gerou muita discussão no Bayern de Munique.

Luis Diaz, que havia entrado no decorrer do jogo, avançou em velocidade para a área adversária nos acréscimos e caiu. Houve um leve contato com Martin Adeline, do Hamburgo. O árbitro Bastian Dankert, porém, deixou o jogo seguir. Não houve revisão pelo VAR, para grande irritação dos reservas do Bayern e do técnico Vincent Kompany, que protestaram em voz alta com o árbitro.

Depois do apito final, Kompany se mostrou bem mais tranquilo em entrevista à DAZN e reconheceu que a decisão era compreensível. "Não foi pênalti nem falta em Luis Díaz. O pé dele fica preso no gramado. Não dá para marcar pênalti nessa situação. É claro que sempre pode haver opiniões diferentes aqui e ali", explicou o técnico do Bayern. O especialista em arbitragem Patrick Ittrich concordou. Na Sky , afirmou que também não teria marcado pênalti naquele lance.

O zagueiro Jonathan Tah fez uma avaliação um pouco diferente. "É 50 a 50. Entendo por que nossos reservas ficaram irritados. Há árbitros que marcariam, e há um VAR que talvez intervenha, mas às vezes não", disse o jogador da seleção.

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No fim, o Bayern de Munique teve de se contentar com um empate sem gols. O time de Munique já enfrentava condições difíceis devido aos problemas no elenco. Por causa de lesões, o clube teve de abrir mão de vários titulares, entre eles Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Ismael Saibari e Manuel Neuer. Por isso, os jovens Bara Sapoko Ndiaye e Noah Codjo-Evora começaram a partida entre os titulares.

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A tarefa ficou ainda mais difícil com a expulsão do capitão Joshua Kimmich, que recebeu o cartão vermelho por agressão ainda antes do intervalo. Mesmo com um jogador a menos, o Bayern controlou a partida durante boa parte do tempo, mas não conseguiu transformar sua superioridade em gols. Para piorar, Konrad Laimer e Lennart Karl também podem ter se lesionado. Além disso, o Bayern corre o risco de perder Konrad Laimer e Lennart Karl por lesão.

Com o empate, o Bayern de Munique está agora um ponto atrás do Borussia Dortmund na Bundesliga. O Dortmund, porém, pode ampliar a vantagem para quatro pontos se vencer o Bayer Leverkusen no domingo.