Lamine Yamal provoca tempestade na Espanha: "O Barcelona faz o que bem entende"

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O jornalista espanhol Pol Tenorio provocou polêmica sobre a forma como a Federação Espanhola de Futebol trata o Barcelona, após Lamine Yamal permanecer no clube catalão para concluir a recuperação da lesão no joelho e ficar fora da viagem da seleção a Praga.

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Tenório associou essa situação à natureza da relação entre o presidente do Barcelona, Joan Laporta, e o presidente da Federação, Rafael Louzán, considerando que o clube desfruta de ampla margem de liberdade para lidar com casos como esse.

As declarações de Tenório vieram durante sua participação no programa “La Tribu”, da rádio “Radio Marca”, onde discutiu a posição do Barcelona em relação à Federação Espanhola, diante da presença de um grande número de jogadores do clube nas fileiras da seleção.

Ele disse que essa situação concede uma vantagem ao Barcelona, destacando que a relação entre Laporta e Louzán é “excelente”, antes de resumir sua avaliação do grau de liberdade que o clube desfruta ao afirmar: “Eles fazem o que bem entendem”.

A discussão começou pelo caso de Lamine Yamal, que encerrou a partida do Barcelona diante do Atlético de Madrid sofrendo com dores no joelho direito.

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Depois que o jogador foi submetido a exames médicos, a Federação Espanhola de Futebol anunciou sua permanência no Barcelona para dar continuidade à recuperação, em vez de viajar com a delegação da seleção à capital tcheca, Praga, para disputar o confronto contra a República Tcheca.

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A seleção espanhola havia vencido a República Tcheca por dois a zero, na partida da qual Yamal foi desfalque, ao lado de Mikel Oyarzabal, atacante da Real Sociedad.

Após o jogo, o técnico Luis de la Fuente falou sobre os jogadores, esclarecendo que ambos se juntarão ao grupo em preparação para a próxima partida contra a Inglaterra, marcada para o estádio Metropolitano.

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Quanto a Oyarzabal, a Federação Espanhola havia anunciado anteriormente o adiamento de sua incorporação à seleção por conta de uma gripe, e a sua não viagem com a delegação a Praga.

Mas De la Fuente apresentou um esclarecimento diferente após a vitória sobre a República Tcheca, ao dizer que o jogador faltou à viagem devido à celebração do nascimento de seu filho, afirmando que ele se juntará ao grupo ao lado de Yamal em preparação para o duelo contra a Inglaterra.

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Durante a mesma discussão, Tenório passou a falar sobre o Real Madrid, citando o caso do francês Kylian Mbappé, que se juntou à seleção sofrendo com dores nos tendões do joelho.

Ele disse que os clubes exercem pressão sobre seus jogadores para evitar que façam o máximo esforço com suas seleções, acrescentando que os jogadores muitas vezes atendem a essas exigências, numa referência ao impacto das posições dos clubes sobre as participações internacionais de seus jogadores.

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Por outro lado, Mbappé permaneceu com a seleção francesa, depois que Zinédine decidiu poupá-lo durante o confronto contra a Itália por causa das dores nos tendões do joelho, com a expectativa de que o jogador esteja pronto para a partida contra a Turquia.