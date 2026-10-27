Lamine Yamal escreve história na Bola de Ouro

Lamine Yamal, estrela do Barcelona, seguiu escrevendo a história do futebol mundial ao se tornar o primeiro jogador a terminar 3 edições consecutivas do prêmio Bola de Ouro entre os dez primeiros colocados antes de completar 20 anos, alcançando a oitava posição em 2024, o vice-campeonato em 2025 e o terceiro lugar na edição de 2026.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" destacou que Yamal, de 19 anos, se impôs rapidamente entre os principais craques do futebol mundial, graças ao seu talento e à sua personalidade competitiva, conquistando em poucos anos feitos coletivos e individuais que muitos jogadores precisam de uma carreira inteira para alcançar. Já Joan Laporta, presidente do Barcelona, manifestou sua confiança na capacidade do atleta de vencer a Bola de Ouro no futuro.

Do oitavo lugar ao vice-campeonato

Yamal começou sua marcante presença na disputa da Bola de Ouro em 2024, quando ocupou a oitava posição aos 17 anos, na edição em que foi coroado o espanhol Rodri, superando o brasileiro Vinícius Júnior e o inglês Jude Bellingham.

Próximas partidas BAR La Liga 16:00 ALA

Isso ocorreu após uma temporada na qual Yamal disputou 50 partidas oficiais pelo Barcelona, marcando 7 gols, além de desempenhar um papel de destaque na conquista da Eurocopa 2024 pela seleção espanhola, torneio que a seleção encerrou com a vitória sobre a Inglaterra na partida final.

No mesmo ano, o jovem craque recebeu o prêmio "Kopa" de melhor jogador jovem.

Em 2025, Yamal saltou para a segunda posição na classificação da Bola de Ouro, atrás do francês Ousmane Dembélé, depois de apresentar uma temporada excepcional sob o comando do técnico alemão Hansi Flick, na qual disputou 55 partidas oficiais, marcando 18 gols e dando 21 assistências.

Yamal contribuiu para a conquista de uma tríplice coroa nacional pelo Barcelona, que incluiu o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha, além de ter sido um dos principais elementos da equipe durante a campanha na Liga dos Campeões da Europa, que terminou nas semifinais diante da Inter de Milão.

E manteve o prêmio "Kopa" pela segunda vez consecutiva, confirmando sua posição entre os principais talentos em ascensão no mundo.

O terceiro lugar reforça seu recorde histórico

Na edição de 2026, Yamal ocupou a terceira posição atrás do inglês Harry Kane e do francês Kylian Mbappé, alcançando um feito inédito ao figurar entre os dez primeiros em três edições consecutivas antes de completar 20 anos, além de subir ao pódio nas duas últimas edições.

Esse avanço veio após a temporada 2025-2026, na qual marcou 24 gols e deu 18 assistências nas diversas competições, contribuindo para a conquista do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha pelo Barcelona, mantendo um papel central no ataque da equipe.

No cenário internacional, Yamal adicionou o título da Copa do Mundo de 2026 com a seleção espanhola ao seu rol de conquistas, depois de já ter se sagrado campeão da Eurocopa 2024.

Também recebeu o prêmio de melhor jovem talento na cerimônia da Bola de Ouro de 2026, após vencer o prêmio "Kopa" nas edições de 2024 e 2025.

Com esses números e conquistas, Yamal segue consolidando sua posição entre os craques de primeira linha mundial, depois de reunir títulos coletivos e presença contínua na disputa da Bola de Ouro, apesar de ainda não ter completado 19 anos.