Lamine Yamal, craque do Barcelona e da seleção da Espanha, não se limitou a falar sobre a evolução de sua equipe sob o comando de Hansi Flick, e dirigiu um elogio especial ao egípcio Hamza Abdel Karim, prevendo para ele um futuro brilhante. Ele também falou sobre Mohamed Salah e a seleção do Egito, antes de fazer sua escolha sobre o melhor jogador da história do futebol.

Yamal disse, em declarações ao programa "Do Cairo", transmitido pelo canal "On Sport", que o Barcelona viveu um salto nesta temporada em termos de entrosamento e sintonia entre os jogadores, afirmando: "Jogamos em prol da equipe, e nosso objetivo sempre é vencer".

Sobre o equilíbrio entre se divertir dentro de campo e executar as instruções de Flick, explicou: "Tento jogar com toda a eficiência, criar a diferença e entregar tudo o que tenho para a equipe, mas meu papel principal é buscar o equilíbrio. A equipe se adapta à presença de vários jogadores, e cada jogador é especial naquilo que faz".









Elogio especial a Hamza Abdel Karim

Yamal demonstrou admiração pelas qualidades de Hamza Abdel Karim, dizendo: "Ele é um atacante que marca muitos gols, tem grande capacidade de adaptação e o espera um futuro brilhante. Possui todas as características que fazem dele um atacante extraordinário, e marcará muitos gols para a equipe".









Sobre como manter a motivação após conquistar a Copa do Mundo e a Eurocopa, Yamal disse: "Com tranquilidade e com o desejo de conquistar mais, e ninguém se cansa de vencer".

Quanto à possibilidade de conquistar a Liga dos Campeões, acrescentou: "Precisamos ter sorte e jogar para vencer o título, e espero conquistar a taça este ano".

Messi, Pelé ou Maradona?

O craque do Barcelona falou sobre a seleção do Egito, dizendo: "Todos sabem que o Egito tem jogadores especiais, e eu esperava esse nível de desempenho diante da Argentina. A seleção egípcia tem um nível técnico especial, e não apenas físico".

Yamal elogiou Mohamed Salah, afirmando: "Mohamed Salah é um jogador extraordinário e muito importante", antes de dirigir uma mensagem especial a Hamza Abdel Karim, dizendo: "Ele tem as habilidades e as qualidades para ser uma lenda".

Yamal fez sua escolha quando questionado sobre o melhor da história do futebol entre Lionel Messi, Pelé e Diego Maradona, e o craque do Barcelona disse: "Messi, por tudo o que vi e assisti, escolheria Messi por tudo o que ele entregou e por tudo o que ainda entrega".



















