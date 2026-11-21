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Joan Laporta, presidente do Barcelona, falou sobre as linhas gerais do projeto esportivo do clube e sobre o seu futuro durante visita à cidade americana de Nova York. O dirigente apresentou os objetivos da equipe para a atual temporada, comentou sua posição em relação ao técnico alemão Hansi Flick e deu sua opinião sobre vários astros do elenco, com destaque para Lamine Yamal, além de abordar os planos do clube para o mercado de transferências.

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As declarações de Laporta foram dadas em entrevista à emissora "TUDN" e repercutidas pelo jornal "Sport", à margem da visita, que teve como foco a inauguração do terceiro monumento em homenagem ao lendário Johan Cruyff no Riverside Park, em Nova York, além de reuniões de caráter estratégico.

Champions League e LaLiga

Laporta demonstrou confiança na capacidade da equipe de seguir brigando por títulos e ressaltou que o objetivo não se limita a manter o nível atual, mas vai além disso: conquistar novas façanhas.

O presidente do clube apontou a Champions League, o Campeonato Espanhol pela terceira vez consecutiva e a Supercopa da Espanha entre os principais objetivos da temporada, além do desejo da equipe de disputar com força o título da Copa do Rei.

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Laporta elogiou o trabalho realizado pelos ex-técnicos Ronald Koeman e Xavi Hernández durante os momentos difíceis vividos pelo clube e avaliou que Hansi Flick conseguiu dar continuidade ao que havia sido construído, depois de levar a equipe a dois títulos do Campeonato Espanhol, à Copa do Rei e à Supercopa, além de alcançar a semifinal da Champions League.

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Ele afirmou que esses resultados colocaram o Barcelona no caminho certo, mas não significam que as metas estabelecidas pela diretoria tenham sido cumpridas.

Flick estimula a concorrência

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O dirigente também elogiou o papel de Flick na gestão do grupo, explicando que o treinador alemão conseguiu consolidar a ideia de que todos os jogadores são parte fundamental da equipe, mesmo com as substituições que realiza durante as partidas.

Laporta destacou que a clareza das ideias de Flick e sua forma de lidar com os jogadores dão estabilidade ao projeto esportivo, e observou que a conquista do Campeonato Espanhol pela terceira vez seguida seria um feito histórico para o clube.

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Yamal: um talento excepcional

O presidente do Barcelona exaltou as qualidades de Yamal, a quem definiu como um jogador criativo e excepcional. Segundo ele, o atacante demonstrou maturidade precoce apesar da pouca idade e tem grande capacidade técnica para fazer a diferença e se entender com os companheiros.

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Nomes que contam com a confiança do presidente

Laporta comentou ainda sobre vários jogadores do Barcelona. Ele ressaltou a necessidade de ajudar Alejandro Balde a recuperar o entusiasmo e o nível, elogiou o desempenho de Gerard Martín e se mostrou otimista com o potencial de Gabriel Jesus, por considerá-lo capaz de contribuir com a equipe não apenas marcando gols, mas também com sua movimentação e o aproveitamento dos espaços.

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Ele apontou também que Brian Fariñas tem uma versatilidade tática que lhe permite atuar em várias posições.

O dirigente descreveu Fermín López como um jogador de grande força física e elogiou Pedri, antes de falar sobre a influência de Rodri nos companheiros, avaliando que sua experiência e credibilidade podem ajudar Marc Bernal a evoluir e ganhar mais experiência.

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Deco decide sobre as contratações

Em relação ao mercado de transferências, Laporta não descartou que o capítulo das contratações continue fechado até o próximo verão, mas deixou a decisão final nas mãos do diretor esportivo Deco, reforçando sua satisfação com o grupo atual e sua confiança nas peças que já fazem parte do elenco.

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Ele explicou que qualquer movimento futuro passará pela avaliação da direção esportiva, já que o clube deseja preservar a estabilidade do projeto e não fazer mudanças sem uma necessidade clara.

O presidente do Barcelona encerrou a entrevista reforçando seu entusiasmo com a equipe atual, num momento em que a diretoria estabelece grandes metas para a temporada, com destaque para a disputa da Champions League e a busca pelo título do Campeonato Espanhol pela terceira vez consecutiva.