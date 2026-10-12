O atacante Yan Diomande enviou uma mensagem emocionante à sua irmã falecida, Roxane, depois de marcar seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid, celebrando com um olhar profundo direcionado ao céu, relembrando sua memória e afirmando que ela permanecerá em seu coração para sempre.

Segundo o jornal espanhol "Marca", Roxane tinha 15 anos quando morreu, em uma época em que seu irmão Yan Diomande ainda estava longe de se tornar o jogador de futebol que é hoje, mas ela acreditava que ele chegaria ao topo.

E quando os outros zombavam de seus sonhos, ela continuou acreditando em sua capacidade de realizá-los. Por isso, quando o atacante marcou seu primeiro gol com o Real Madrid, encerrou sua comemoração com um olhar profundo em direção ao céu.

Aos 62 minutos, Valverde deu um passe em profundidade excepcional para o jogador marfinense, que superou o goleiro adversário com um belo chute cruzado, dando ao Real Madrid a vantagem por 1 a 0.

Após a confirmação da validade do gol pela sala do árbitro assistente de vídeo, Diomande se afastou dos companheiros, fechou os olhos e não conteve as lágrimas, tomado pela lembrança da irmã, antes de explicar, depois da partida, o motivo de sua comemoração: "Isso significa mais do que as palavras podem expressar. Meu primeiro gol é para você, minha irmã. Você ficará em meu coração para sempre".

"Desde que você partiu, sinto um vazio"

O atacante cresceu em Abidjan, capital da Costa do Marfim, onde, desde a infância, buscou realizar o sonho de se tornar jogador profissional. Sua trajetória foi marcada por dificuldades, recusas e momentos em que alcançar seu objetivo parecia impossível, mas Roxane nunca duvidou dele. Ao contrário, sonhava em vê-lo bem-sucedido e compartilhava com o irmão a ambição de mudar a vida da família.

A morte de Roxane em 2025, quando ela tinha apenas 15 anos, representou um grande choque para Diomande em uma etapa inicial de sua carreira no futebol. Antes da Copa do Mundo de 2026, o jogador decidiu revelar os detalhes dessa história por meio de uma carta publicada na plataforma "The Players' Tribune", na qual recuperou as lembranças da pessoa que acreditou em seu talento antes de qualquer outra e admitiu o vazio deixado por sua ausência.

Yan Diomande começou a carta mais íntima de sua vida com a frase: "Querida Roxane". No início, não falou de futebol, mas voltou à sua infância, recordando uma camisa pirata do Manchester United, nas costas da qual escreveu o nome "Ronaldo" e o número 7 com uma caneta preta. Eram dias repletos de dificuldades, mas que também traziam muita felicidade. E disse, ao relembrar aquele período: "Nós não sabíamos se éramos ricos ou pobres. Só éramos felizes".

Roxane ainda não havia completado dez anos quando começou a assumir o papel de empresária do irmão, pois foi a primeira a defender seu talento e a mais convicta de que ele se tornaria uma estrela algum dia. Ela também compartilhou com ele seus sonhos em comum, entre eles morar na França, ter uma casa própria e garantir que a família saísse do ciclo de dificuldades.

Mas o tom da carta mudou quando Diomande chegou ao momento que dividiu sua vida em duas etapas. Depois de disputar suas primeiras partidas como profissional no Leganés, com apenas 18 anos, ele recebeu uma ligação da Costa do Marfim informando sobre a morte da irmã.

De acordo com seu relato, alguém colocou uma substância na bebida de Roxane durante uma festa, e ela não acordou depois disso. Diomande não conseguiu obter respostas definitivas sobre o que aconteceu e admitiu, em sua carta, que ainda se pergunta se poderia tê-la protegido. E disse: "Desde a sua morte, sinto um vazio". Desde então, seu objetivo deixou de se limitar a alcançar o sucesso, o que explica a enorme importância que carrega seu primeiro gol com o Real Madrid. E acrescentou, em tom de promessa na carta: "Tudo o que faço dentro de campo é por você".

Um sonho chamado Liga dos Campeões

Diomande admitiu, no canal do Real Madrid: "Eu esperava por esse primeiro gol há muito tempo". Também explicou como lidou com a oportunidade em que marcou: "Acho que a única opção naquela posição era dominar a bola, girar e chutar rápido. Foi o que fiz, e deu certo".

O jogador aguarda agora outro desafio no mais alto nível, a Liga dos Campeões, já que o atleta do Real Madrid não esconde o entusiasmo com a possibilidade de disputar o torneio continental. E disse: "É o sonho de toda criança, e sou muito grato por realizá-lo com o Real Madrid". Sua atuação diante do Villarreal também reforçou suas chances de ganhar um papel maior no time.

Diomande fez uma apresentação marcada pela capacidade de driblar, pela velocidade e pela penetração nas linhas adversárias, completando quatro dribles e contribuindo para criar espaços para Kylian Mbappé, tornando-se uma ameaça constante para a defesa do adversário.

Com a expectativa em torno da situação de Vinícius quanto à participação nas partidas do Campeonato Espanhol, o jovem jogador africano tem a chance de reivindicar mais minutos em campo, em uma temporada que começou a abrir novos horizontes para ele. E talvez Vinícius resuma melhor essa evolução, depois de ter escrito em um comentário na publicação do companheiro: "Yaaan, ele chegou!".







