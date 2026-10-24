A alegria de David Otorbi, jovem promessa do Valencia, de disputar sua primeira partida como titular sob o comando do técnico Aguirre transformou-se em pesadelo, depois de sofrer uma forte lesão nos primeiros minutos do confronto do dérbi contra o Villarreal, que o obrigou a deixar o campo numa maca, em meio a lágrimas e aos aplausos da torcida do estádio Mestalla.

Otorbi, de 19 anos, havia recebido uma calorosa recepção da torcida no momento do anúncio da escalação titular, depois de ter entrado como substituto nas duas partidas anteriores e apresentado atuações marcantes, que fizeram com que os olhares se voltassem a ele como uma das principais promessas em ascensão do time.

Mas o início do jovem ponta não durou muito, pois caiu ao chão apenas 11 minutos após o começo da partida, durante uma tentativa de arrancada em direção aos espaços vazios, uma de suas principais qualidades em campo, antes de levar a mão à parte de trás da coxa direita, sentindo fortes dores.

As preocupações aumentaram depois que o jogador não conseguiu se levantar nem andar normalmente, obrigando o departamento médico a retirá-lo do campo numa maca, enquanto cobria o rosto em meio às lágrimas, numa cena que causou choque em seus companheiros e na torcida.

Os torcedores do Valencia perceberam a dificuldade do momento e gritaram o nome do jogador e o aplaudiram calorosamente durante sua saída, numa tentativa de apoiá-lo após a lesão que interrompeu de forma inesperada sua primeira aparição como titular.

A lesão de Otorbi vem aumentar os problemas do Valencia, que sofreu uma série de lesões ao longo do mês de setembro, o que afetou suas opções técnicas.