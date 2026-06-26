Lágrimas antes da comemoração... Ilanga não sabia que a Suécia havia se classificado para as oitavas de final

Parece que o novo formato da Copa do Mundo, com a participação de 48 seleções, se tornou um verdadeiro enigma quando se trata dos cálculos de classificação das melhores seleções que ficaram em terceiro lugar — cálculos complexos que nem mesmo os próprios jogadores em campo conseguiram entender.

Depois que o craque da seleção sueca e atacante do Newcastle United, Anthony Elanga, marcou o gol de empate contra o Japão (1 a 1), garantindo ao seu país o terceiro lugar no Grupo F e a classificação oficial para as oitavas de final, o jogador parecia totalmente alheio ao valor desse gol e caiu de joelhos, amargurado e frustrado, assim que soou o apito final, balançando a cabeça sem acreditar, pensando que a trajetória da Suécia na Copa do Mundo havia chegado ao fim.

Após a partida, Elanga admitiu essa confusão à mídia sueca, dizendo, segundo o site da ESPN: “Eu não sabia que um ponto seria suficiente para a classificação. Eu só gritava em campo e dizia: ‘Vamos lá, podemos dar mais de nós e marcar outro gol’”.

O astro sueco acrescentou, rindo e explicando a cena: “Estou muito feliz por termos nos classificado no final, mas eu não sabia disso quando soou o apito final, e acho que os membros da comissão técnica, mais especificamente o assistente Sebastián Larsson, estavam tentando gritar comigo para me dizer o resultado”.

Esse gol elevou a contagem de Ilanga para dois gols na Copa do Mundo atual, garantindo à Suécia seu quarto ponto, atrás da Holanda, líder com sete pontos, e do Japão, segundo colocado com cinco pontos. Isso fez com que o técnico Graham Potter comentasse com humor na coletiva de imprensa, quando questionado sobre a reação do jogador, dizendo: “As coisas não poderiam ter ficado mais claras do que isso para ele, então é óbvio que ele estava pensando em outra coisa completamente diferente! Que Deus o abençoe, eu gosto muito dele nessas horas, mas, meu Deus, o que estava passando pela cabeça dele?”.

Essa situação engraçada não passou despercebida pelos companheiros da seleção, que comemoravam a classificação; o atacante Alexander Isak revelou os bastidores do que rolou entre eles, dizendo: “Fui até ele para perguntar se ele realmente não tinha entendido os cálculos e, infelizmente, essa era a verdade. Por isso, ele levou uma bronca e uma pequena reprimenda na hora. Ele ficou muito frustrado no final, e só agora eu descobri o motivo.”

Já o capitão Victor Lindelöf preferiu brincar com o companheiro, concluindo que ele talvez tivesse cochilado durante a explicação tática, e comentou ironicamente: “Conheço bem essa sensação. Às vezes é muito fácil cochilar durante as reuniões da equipe, e provavelmente Ilanga não estava acordado naquele momento”.