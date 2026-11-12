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Michael Olise está com a seleção francesa nestes dias e, pelo visto, está exposto a uma má influência, do ponto de vista do Bayern de Munique.

Segundo o L'Equipe, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté estão "trabalhando" para convencer o destaque do clube alemão a se transferir para o Real Madrid.

Já durante a Copa do Mundo, no verão passado, Mbappé teria feito uma intensa campanha junto a Olise em favor do Real Madrid. A informação foi divulgada na época pela Sport Bild. Segundo a publicação, Mbappé procurou manter contato próximo com o jogador de ataque do Bayern de Munique para tornar a mudança para Madri o mais atraente possível.

O astro do Real Madrid teria garantido a Olise que o clube precisava muito dele e mostrado como os dois poderiam jogar bem juntos com a camisa merengue. Além disso, o jogador de 27 anos teria tentado convencer o companheiro de seleção das vantagens de viver na capital espanhola, elogiando a cidade e as condições de vida. Mbappé teria até assegurado ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, que recebeu "sinais positivos" de Olise.

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Transferência para o Real Madrid? Bayern de Munique declara Olise inegociável

Durante a Copa do Mundo, na qual Mbappé e Olise jogaram muito bem juntos pela seleção francesa, surgiram rumores de que Olise era a principal contratação desejada por Pérez. Antes disso, durante a campanha para a eleição presidencial, ele havia anunciado que pretendia apresentar uma proposta impressionante de 150 milhões de euros por um "astro do nível de Cristiano Ronaldo": "Na terça-feira, apresentarei a um grande clube da Champions League uma proposta significativa por um jogador que representaria a maior transferência da história do Madrid. Pelo menos 150 milhões de euros", havia dito Pérez.

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Segundo relatos coincidentes da imprensa, o jogador cujo nome não foi mencionado seria, de fato, Olise. No entanto, o diretor esportivo Max Eberl, o presidente Herbert Hainer e os influentes membros do conselho fiscal Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge deixaram claro, de forma unânime, que Olise é inegociável, mesmo diante de uma proposta superior a 200 milhões de euros.

Por isso, o Mundo Deportivo e, posteriormente, o The Athletic noticiaram que o Real Madrid havia classificado internamente uma possível contratação do jogador como "quase impossível". Ainda assim, os rumores cresceram tanto que o Real Madrid se viu obrigado a se manifestar sobre o caso e esclareceu "que não houve nenhum contato direto ou indireto com o jogador mencionado, seus representantes ou pessoas próximas a ele".

Getty Images

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Olise confessou que deseja se transferir para o Real Madrid? Veja a situação atual

Mesmo assim, os rumores não cessaram. Mais tarde, circulou uma reportagem do jornal esportivo francês L'Equipe, geralmente muito bem informado, segundo a qual Olise teria confessado aos companheiros durante a Copa do Mundo, ainda em andamento, que desejava se transferir para o Real Madrid.

Sky, porém, contestou a informação pouco depois e afirmou que o canhoto não planejava deixar o Bayern de Munique. Segundo a emissora, o empresário do jogador também havia comunicado isso aos dirigentes do clube. O agente teria dito, literalmente: "Não se preocupem, vamos ficar."

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Em vez de uma saída, uma nova proposta de contrato para Olise no Bayern de Munique está sendo preparada nos bastidores. O jogador de 24 anos tem vínculo até 2029, mas a intenção é prorrogá-lo até 2032. Para convencê-lo, os dirigentes querem oferecer um aumento salarial expressivo e uma cláusula de rescisão.

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Michael Olise vai superar Harry Kane como o jogador mais bem pago do Bayern de Munique?

Atualmente, estima-se que ele receba 14 milhões de euros brutos por ano. Sky noticiou recentemente que o clube pretende até fazer de Olise seu jogador mais bem pago com a renovação contratual. Hoje, esse posto pertence a Harry Kane, que, segundo o The Athletic, tornou-se o jogador de futebol mais bem pago da Europa após a renovação acertada na semana passada. Embora haja motivos para duvidar disso, não se pode descartar que Kane agora receba cerca de 30 milhões de euros por ano.

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"Nosso desejo está claramente estabelecido", disse Eberl recentemente sobre o futuro de Olise a longo prazo. "Gostaríamos de continuar trabalhando com Michael por muito tempo, para além de 2029. De preferência, queremos renovar." Mas ainda não havia ocorrido "nenhuma" conversa, acrescentou Eberl em meados de outubro. "No momento oportuno, vamos conversar sobre isso", disse o CEO Jan-Christian Dreesen no início de novembro.

Já o presidente honorário e figura influente do clube, Uli Hoeneß, não vê motivo algum para pressa. "Não estamos pensando nisso agora. Ao longo da temporada, vamos conversar com ele para saber se quer renovar. Se ainda não quiser, vamos esperar para ver o que acontece em 2029. Não estou nem um pouco inquieto", disse ele há algumas semanas ao Welt am Sonntag.

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Michael Olise: estatísticas pelo Bayern de Munique

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