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Siep Engelen
Traduzido por

Kylian Mbappé e Arda Güler levam o Real Madrid à vitória sobre o Sevilla com golaços espetaculares

Real Madrid x Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
K. Mbappe
A. Guler

O Real Madrid venceu o Sevilla de forma convincente na noite de domingo. Com golaços de Kylian Mbappé e Arda Güler, a equipe de José Mourinho ganhou por 4 a 1. 

O Real Madrid era superior e criou chances de abrir o placar com Mbappé e Yan Diomande, mas faltou precisão nas finalizações no início da partida. O mesmo não se pode dizer do chute de Güler. 

O jogador da seleção turca recebeu de Diomande a bola recuada para a entrada da área e bateu de primeira. Com um chute fenomenal, colocou a bola em curva na direção do canto oposto, por cima do goleiro Odysseas Vlachodimos, e a viu cair na rede: 1 a 0. 

Poucos minutos depois, Mbappé fez ainda melhor. O francês girou de forma brilhante entre dois adversários, acelerou mais uma vez e, com um movimento rápido, também passou por Vlachodimos: 2 a 0. O Santiago Bernabéu assistia a um espetáculo de futebol. 

Após o intervalo, as estrelas do Real Madrid mostraram mais uma vez que estavam inspiradas. Mbappé foi derrubado dentro da área, assumiu a cobrança do pênalti e superou Vlachodimos com uma bela cavadinha: 3 a 0. 

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Na reta final, porém, Mbappé pareceu perder a concentração: uma bola perdida pelo atacante deu origem ao gol que fez o placar ficar em 3 a 1. Manu Bueno aproveitou a oportunidade e superou Thibaut Courtois com um chute rasteiro. 

O Real Madrid não demorou a responder. Diomande avançou com a bola e disparou um chute fortíssimo no ângulo esquerdo para fazer 4 a 1. Assim, os madrilenhos seguem confiantes para o El Clásico da próxima semana, embora antes ainda recebam o RB Leipzig pela Liga dos Campeões. 

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