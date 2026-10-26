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Ex-jogador e ex-técnico do Real Madrid, Jorge Valdano rasgou elogios a Kylian Mbappe após os dois gols decisivos do atacante no El Clásico. O argentino exaltou a enorme influência do francês e afirmou que ele é um líder incontestável do clube depois de derrotar o Barcelona no Spotify Camp Nou.

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Mbappe brilha em vitória crucial no clássico

Mbappe recebeu muitos elogios da lenda do Real Madrid Valdano após sua atuação decisiva contra o Barcelona. O astro francês fez a diferença para que sua equipe conquistasse uma vitória crucial por 2 a 1 sobre seu grande rival no Spotify Camp Nou.

Mbappe marcou duas vezes no aguardado clássico. Sua atuação dominante e decisiva chamou a atenção de Valdano, que destacou o impacto do atacante sobre os companheiros de equipe.

Valdano destaca capacidade natural de liderança

Ao falar à Movistar Plus Deportes no programa “La Casa del Futbol”, Valdano explicou por que o atacante goleador já é uma figura central no vestiário. Ele observou que a liderança pode se manifestar de diversas formas.

“Há líderes técnicos, líderes emocionais, líderes sociais... cada um tem sua forma de liderar”, explicou Valdano. “Um sujeito que marca à média de um gol por jogo, como não seria um líder?”

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Inteligência diferencia o atacante francês

Valdano, que também defendeu o clube como jogador na década de 1980, detalhou as características que tornam o atleta de 27 anos tão influente. Ele ressaltou que a inteligência tem um papel fundamental para conquistar o respeito do elenco.

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“Liderar é ter influência, e quem marca gols tem mais influência do que qualquer um, não é?”, acrescentou o argentino. “Mbappe é uma pessoa muito, muito inteligente e lidera mesmo que não queira, porque qualquer coisa que lhe venha à cabeça certamente chamará a atenção dos companheiros de equipe.”

Essa capacidade inata de chamar a atenção também se reflete em campo: o francês já soma impressionantes 14 gols e três assistências em apenas 13 partidas nesta temporada.

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Real Madrid se prepara para o próximo desafio

Mbappe tentará manter sua impressionante média de gols ao longo da temporada. O francês buscará ampliar sua contagem de gols quando o Real Madrid enfrentar o Racing Santander neste fim de semana pelo Campeonato Espanhol.