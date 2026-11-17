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Kees Kwakman não poupou críticas à atuação de Denzel Dumfries contra a Alemanha. O lateral-direito da seleção holandesa teve uma noite especialmente dolorosa na segunda-feira, quando a equipe foi goleada por 5 a 0. Para Kwakman, Dumfries fez sua pior partida com a camisa da Holanda.

"Acho que esse foi o pior jogo pela seleção da carreira dele", afirmou Kwakman na noite de segunda-feira no Voetbalpraat, da ESPN. O comentarista viu Dumfries falhar sobretudo na defesa contra os alemães, que marcaram mais quatro vezes depois de irem para o intervalo vencendo por 1 a 0.

Arnold Bruggink também criticou o defensor, que apareceu diante das câmeras após a partida como capitão daquela ocasião. "A entrevista depois do jogo também foi ruim", avaliou Bruggink. Kwakman concordou, embora tenha ressaltado que Dumfries fez uma avaliação crítica da própria atuação.

Após o jogo, Dumfries disse à NOS que a atuação foi um desastre e que houve uma falha coletiva. "Perdemos todas as segundas bolas, fomos pouco firmes nas disputas e deixamos espaços grandes demais. Eles criavam perigo a todo momento nos contra-ataques", explicou o defensor. Segundo ele, também houve muita frustração entre os jogadores.

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Na mesa da ESPN, surgiu então uma discussão sobre as entrevistas que os jogadores dão logo após as partidas. Kwakman questionou quanta crítica concreta se pode esperar de atletas da seleção, especialmente quando eles precisam voltar a jogar juntos poucos dias depois. Ele citou Virgil van Dijk como exemplo de um jogador que, em sua opinião, muitas vezes percebe mais do que diz publicamente.

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"Van Dijk não é bobo. Ele também percebe onde estão os problemas", disse Kwakman sobre Van Dijk. "Só que ele também sabe: temos outro jogo em três ou quatro dias. Se eu sair dizendo agora que não conseguimos segurar a bola no ataque..." Segundo o ex-jogador, isso explica por que os atletas costumam ser cautelosos em suas declarações após as partidas.

Em seguida, a forma de Dumfries entrou em pauta. Bruggink acredita que o lateral-direito se beneficia muito de um ritmo constante de jogos. "Se você escala Frenkie de Jong, ele tem a técnica dele. Ela nunca o abandona", explicou o ex-diretor técnico do FC Twente.

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"Mas acho que Dumfries precisa de muito ritmo, inclusive físico, para jogar", continuou Bruggink. "Quando isso falta, as coisas ficam mais difíceis para ele, ainda mais em um jogo tão bom." Kwakman destacou sobretudo a atuação defensiva de Dumfries, que, segundo ele, teve dificuldades incomuns diante de seu adversário direto.

Kenneth Perez saiu em defesa do jogador da seleção holandesa e ressaltou a importância que ele teve nos últimos anos. "Dumfries foi excelente em, digamos, 99 de cada 100 jogos pela seleção. Não sei quantos ele disputou, mas, de todo modo", disse o comentarista dinamarquês. "Ele é muito valioso para esta seleção holandesa."

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Os comentaristas se mostraram menos entusiasmados com uma possível ida ao Real Madrid. Kwakman observou que Federico Valverde é atualmente o lateral-direito titular do clube e que Trent Alexander-Arnold também joga nessa posição. "O Real Madrid é um passo grande demais", concluiu Perez sobre Dumfries, com a concordância de Bruggink.