Kroos responde a Davide Ancelotti à sua maneira

Apesar de estar afastado dos gramados e dos holofotes desde que se aposentou do futebol, o nome de Toni Kroos continua fortemente presente na memória do Real Madrid e dos apaixonados pelo esporte, após deixar um legado excepcional durante seus anos no clube merengue. E parece que a influência do craque alemão ultrapassou os limites do campo, chegando aos membros da família Ancelotti, que vivenciou de perto um dos períodos mais vitoriosos do Real Madrid.

Davide Ancelotti, filho do técnico italiano Carlo Ancelotti, elogiou Toni Kroos, afirmando que o craque alemão foi um dos jogadores mais influentes em sua experiência dentro do Real Madrid, e o descreveu de uma forma marcante que chamou a atenção do próprio Kroos.

Durante uma entrevista ao jornal espanhol "AS", Davide Ancelotti falou com grande admiração sobre o meio-campista alemão, dizendo: "Ele era o senhor do jogo. Que descrição maravilhosa!".

E explicou: "Ele controlava o ritmo da partida e jogava da maneira que queria. Era um jogador fundamental, e depois arrancava. Toni percorria cerca de 11 quilômetros por partida, e também cumpria suas funções defensivas".

Davide Ancelotti acrescentou que preferia ver Kroos na posição de volante, embora o jogador alemão tendesse mais aos papéis ofensivos no meio-campo.









E disse: "Eu o adorava quando jogava como volante. É verdade que ele preferia jogar como meia ofensivo, mas deixava as tarefas difíceis para o volante, qualquer que fosse o nome dele, seja Camavinga ou Casemiro".

As declarações de Davide Ancelotti não passaram despercebidas por Toni Kroos, já que as palavras do jovem técnico italiano logo chegaram ao ex-jogador alemão, que fez questão de compartilhá-las em sua conta oficial no "Instagram".

Kroos limitou-se a adicionar um emoji de coração à publicação, em uma mensagem simples, mas que carregava muitos significados e reflete seu apreço pelas palavras de Davide e sua admiração pela descrição que ele fez de seu papel dentro de campo.









Davide Ancelotti também apontou a dificuldade da saída de Kroos do Real Madrid, afirmando que a ausência de um jogador com suas características teve um impacto evidente na dinâmica da equipe. E disse: "Para a dinâmica do Real Madrid, a saída dele foi extremamente difícil".

Kroos é considerado um dos mais destacados meio-campistas da história do Real Madrid, após ter desempenhado um papel fundamental nas conquistas alcançadas pela equipe durante a era de Carlo Ancelotti, antes de pôr fim à sua carreira futebolística e deixar para trás um legado difícil de substituir.

Já Davide Ancelotti, que completou 37 anos, vive atualmente uma nova experiência no mundo da treinamento com o clube francês Lille, após ter adquirido ampla experiência ao trabalhar ao lado de seu pai no Real Madrid, iniciando a jornada em busca de escrever sua própria história longe da sombra do pai e de sua grande carreira como treinador.



