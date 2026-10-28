Toni Kroos, ídolo do Real Madrid, revelou sua opinião sobre a recente vitória do clube merengue sobre o Barcelona no Clássico, e sobre o que dá ao time branco a vantagem nos grandes confrontos, antes de passar para outro tema não menos importante: a disputa da Bola de Ouro, que terminou com a conquista de Harry Kane à frente de Kylian Mbappé e Lamine Yamal.

No podcast EINFACH MAL LUPPEN, ao lado de seu irmão Felix, o ex-astro alemão elogiou o trabalho realizado por José Mourinho ao conduzir o Real Madrid à vitória sobre o Barcelona pelo placar de 2 a 1 no último Clássico, no estádio Camp Nou, considerando que o treinador português foi um dos principais motivos para a mudança de imagem apresentada pelo time merengue nos últimos confrontos contra seu rival tradicional.





Kroos afirmou que o Barcelona impôs sua superioridade nos últimos seis ou sete confrontos entre as equipes, o que fazia as expectativas pender para a continuidade do sofrimento madrilenho antes da partida, especialmente porque o Real Madrid havia sofrido muitos gols nesses jogos.

Mas Kroos avaliou que, desta vez, o time merengue se apresentou com maior coragem, tanto no trato com a bola quanto sem ela, elogiando sua forma de organização e a pressão que impôs sobre os jogadores do Barcelona, o que obrigou peças como Pedri e Raphinha a cometerem erros incomuns.

Acrescentou que o Real Madrid levou vantagem em muitos dos duelos individuais e conseguiu explorar os problemas do Barcelona quando este não consegue impor seu habitual controle sobre o desenrolar do jogo.

Mbappé e Vinícius: um tesouro de valor incalculável

Ao falar sobre a capacidade ofensiva do Real Madrid, Kroos lamentou a ausência de Vinícius Júnior no Clássico, explicando que os espaços deixados por João Cancelo às suas costas teriam dado ao ponta brasileiro oportunidades de machucar o Barcelona, graças à sua velocidade e capacidade de explorar os espaços.

O astro alemão também defendeu o valor de Mbappé e Vinícius dentro do time, considerando que contar com jogadores dessa velocidade representa um tesouro e um verdadeiro presente para os jogadores do meio-campo.

Kroos destacou que a dupla possui uma velocidade superior em três passos à dos defensores, o que torna o passe para eles nos espaços uma arma excepcional, e também apontou a boa sintonia entre Arda Güler e Mbappé.

Apesar dos elogios ao Real Madrid, Kroos não ignorou a superioridade do Barcelona do ponto de vista futebolístico, pois avaliou que o time catalão é melhor na posse e no controle das partidas, mas sofre quando sua pressão não consegue recuperar a bola e ele é obrigado a defender.

Kroos revela sua opinião sobre o resultado da Bola de Ouro

Longe do Clássico, Kroos revelou sua posição sobre a conquista da Bola de Ouro de 2026 por Harry Kane, considerando que a disputa esteve aberta de forma sem precedentes, por conta da proximidade de nível entre os candidatos e do grande impacto da Copa do Mundo na definição do vencedor.

O astro alemão explicou que o torneio mundial ganhou um peso excepcional na votação, ressaltando que, se fosse avaliada apenas a temporada futebolística, o georgiano Khvicha Kvaratskhelia seria sua escolha preferida, por ser o melhor jogador do melhor time da Europa, em referência às conquistas do Paris Saint-Germain.

Kvaratskhelia ocupou o sexto lugar na classificação final, após contribuir para a conquista de uma tríplice coroa histórica por seu time, mas a seleção da Geórgia não se classificou para a Copa do Mundo, o que diminuiu suas chances segundo a visão de Kroos.

O ex-jogador do Real Madrid defendeu que Mbappé não teria ocupado uma das cinco primeiras colocações não fosse sua participação na Copa do Mundo, e também avaliou que Yamal teria dificuldade em chegar às cinco primeiras colocações sem a conquista do título mundial pela Espanha.

Kane venceu sem campanha e uma mensagem indireta a Mbappé

Mas a declaração mais chamativa veio quando Kroos falou sobre a diferença entre Kane e os demais candidatos, ao apontar que o atacante inglês foi o único que não iniciou uma campanha prévia para vencer a Bola de Ouro.

Essa posição ganha importância diante da polêmica que cercou Mbappé antes da cerimônia, depois de ele ter falado publicamente sobre sua ambição de vencer o prêmio e ter entrado em discussões midiáticas sobre seu merecimento.

Por outro lado, Kane decidiu a disputa após marcar 73 gols por seu clube e pela seleção de seu país durante a temporada 2025-2026, além de contribuir para a conquista da tríplice coroa nacional pelo Bayern de Munique e para a chegada do time às semifinais da Liga dos Campeões da Europa.



