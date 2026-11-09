O zagueiro do Real Madrid, Ibrahima Konaté, afirmou que seu companheiro Kylian Mbappé lidou de forma positiva com o fato de não ter vencido a Bola de Ouro, destacando que ele voltou aos treinos logo no dia seguinte com total concentração e empolgação, apesar da dificuldade da decepção.

Segundo o jornal espanhol "Marca", Konaté falou à imprensa na zona mista, após a primeira sessão de treinos da seleção da França, em preparação para o confronto contra a Itália na cidade de Milão, na próxima quinta-feira, abordando também o estado psicológico e físico de Mbappé após a perda da Bola de Ouro.

Konaté disse: "O Kylian tem uma mentalidade incrível, como mostrou nas últimas partidas em que teve um papel decisivo. Ele é um jogador extremamente importante para nós em Madri. Ele é um competidor por natureza, e por isso o fato de não ter vencido a Bola de Ouro, apesar de merecê-la por mérito, é certamente algo difícil, mas ele voltou no dia seguinte aos treinos com total prontidão e empolgação. Espero que esteja em sua melhor forma no ano que vem para que possa erguer o troféu".

O zagueiro francês ressaltou que não está passando por uma fase de melhora em seu nível nas últimas partidas, afirmando que iniciou a atual temporada em boa forma, depois de superar as circunstâncias difíceis que viveu na temporada passada, durante a qual foi afetado pela morte de seu pai, bem como pela morte de seu ex-companheiro no Liverpool, Diogo Jota, em um acidente de trânsito que também tirou a vida do irmão deste último.

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O jogador acrescentou: "Eu não estou melhorando no momento, pelo contrário, estou nessa condição desde o início da temporada. Todas as críticas que recebi no ano passado, mesmo que nem sempre se fizesse referência às circunstâncias pessoais não relacionadas ao futebol, mostram o quanto sou forte no aspecto mental".