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Konaté assina oficialmente com o Real Madrid até 2030 e aparece com sua nova camisa

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O zagueiro francês se junta ao elenco do Real Madrid

Em um clima de entusiasmo na Cidade Esportiva do Real Madrid, o clube merengue apresentou seu mais recente reforço defensivo, o francês Ibrahima Konaté, como novo jogador do elenco, chegando para fortalecer a linha defensiva na próxima temporada.

O presidente Florentino Pérez recebeu o zagueiro francês na principal sala de reuniões, onde ocorreu a cerimônia oficial de assinatura do contrato que vinculará Konaté ao clube merengue pelas próximas quatro temporadas, até 30 de junho de 2030.

Após a assinatura, o presidente Pérez presenteou o recém-chegado com os presentes tradicionais do clube, que incluíram uma réplica em miniatura do estádio Santiago Bernabéu, um relógio de luxo com o escudo do clube, além da camisa branca oficial com seu nome e o número 16 que ele vestirá durante sua trajetória com os merengues.

A cerimônia contou com a presença de destaque do presidente de honra do clube, José Martínez Pirri, ressaltando a importância do negócio e a posição do novo jogador dentro do projeto do Real Madrid.

A contratação de Konaté vem para dar ao técnico José Mourinho uma solução defensiva de alto nível, graças à sua força física e à sua vasta experiência nos mais altos patamares, tornando-se a pedra fundamental de uma linha defensiva que almeja reconquistar o título de LaLiga e da Liga dos Campeões.

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