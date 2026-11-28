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No Bayern de Munique, uma notícia ruim sucede a outra. E o técnico Vincent Kompany? Mantém a calma, evita dar margem a críticas e invoca o carma.

Antes de falar das declarações de Vincent Kompany, vale começar com um gesto do técnico do Bayern. Depois de jogos da Bundesliga, os times visitantes tradicionalmente querem voltar para casa o mais rápido possível. Por isso, às vezes o treinador vai embora da entrevista coletiva antes mesmo de o colega terminar de falar. Kompany recebeu essa possibilidade, mas não a aceitou após o amargo 0 a 0 do Bayern de Munique contra o Hamburgo, frustrante por vários motivos .

Quando todas as perguntas a Kompany haviam sido feitas, o porta-voz do Hamburgo já lhe desejava "uma boa viagem de volta". O técnico, porém, fez questão de esperar Merlin Polzin falar. Ficou sentado em silêncio ao lado dele por nove minutos, ouvindo. Mesmo em tempos difíceis, ou justamente neles, Kompany mantém o respeito e a calma. Não quer dar a menor margem a críticas. E os tempos provavelmente nunca foram tão difíceis desde que assumiu o cargo, no verão europeu de 2024.

Em Hamburgo, o Bayern não contou com sete possíveis titulares: Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Ismael Saibari, Jamal Musiala e Harry Kane. Agora há também a preocupação com Konrad Laimer, que precisou ser substituído por lesão . Além disso, há os debates públicos sobre Musiala, iniciados pela própria cúpula do clube. Contra o Hamburgo, o time de Munique ficou pela terceira partida seguida sem vencer, sequência que Kompany ainda não havia vivido desde que assumiu. E, para piorar, o capitão substituto Joshua Kimmich recebeu um cartão vermelho direto por uma agressão totalmente desnecessária.

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Por que Kompany trata Kimmich de forma diferente de Olise

Foi nesse contexto que Kompany começou sua análise. A primeira pergunta da entrevista coletiva, naturalmente, foi sobre a expulsão de Kimmich. "Nos dois anos e meio em que estou aqui, já passamos por algo assim", começou o técnico, provavelmente em referência à expulsão igualmente estúpida de Michael Olise, em outubro, contra o Viking Stavanger. Naquela época, porém, tudo ainda corria conforme o planejado no Bayern.

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"Na ocasião, deixei minha opinião muito clara", lembrou Kompany, com razão. Ele chamou de "idiota demais" o arremesso de bola de Olise. A expressão também caberia para o puxão de cabelo de Kimmich, que o próprio jogador classificou como "imperdoável" . Mas, diante da situação atual do time, Kompany evitou qualquer crítica individual, diferentemente do que fez com Olise: "Agora, nesta fase, não há chance de eu apontar qualquer jogador e dar um presente ao público. Sem chance."

Nas últimas semanas, os influentes dirigentes Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge distribuíram "presentes" desse tipo à vontade, seja com críticas públicas a Lennart Karl, seja, sobretudo, com dúvidas sobre Musiala. Antecessores de Kompany, Julian Nagelsmann e Thomas Tuchel também costumavam fazer isso em situações semelhantes. Kompany, porém, não estava em clima de Papai Noel e respondeu com paciência a todas as perguntas adicionais sem ceder.

Getty Images

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"Isso tem que dar resultado, tem que valer a pena no fim"

Ao mesmo tempo, garantiu que os problemas evidentes são discutidos internamente de forma "clara e dura". Como já havia feito na entrevista coletiva anterior ao jogo, Kompany voltou a falar da "bolha", atualmente uma de suas palavras favoritas. "Na nossa bolha, não ficamos apenas batendo as mãos e dizendo: 'Nossa, você fez muito bem'. Não. Nós simplesmente somos honestos. Mas isso fica entre nós."

Um empate contra um candidato ao rebaixamento como o Hamburgo é, para o Bayern, uma decepção automática, independentemente das circunstâncias. Isso vale apesar dos desfalques, apesar de Bara Ndiaye, Noah Codjo-Evora e Sache Boey no time titular e apesar do longo período com um jogador a menos. Ainda mais porque o Bayern decepcionou completamente no ataque contra o Hamburgo: não deu nenhuma finalização no gol e registrou um xG de apenas 0,46. Kompany, porém, fez questão de procurar apenas pontos positivos.

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"Quando você mantém a calma, pode aprender mais com esses momentos. O que eu aprendo quando vencemos o Union Berlin por 7 a 0? Que Harry Kane sabe chutar a bola para dentro do gol. Agora você aprende, e é isso que estamos fazendo", disse Kompany. "A resistência que este time demonstra e o que estamos construindo agora, até que todos voltem, têm valor." Soou um pouco como uma tentativa de invocar o carma. "Em algum momento, essa mentalidade tem que dar resultado. Isso tem que dar resultado, tem que valer a pena no fim."

Pênalti para o Bayern? Kompany evita criticar a arbitragem

Quase valeu a pena já nos minutos finais contra o Hamburgo. Luis Diaz driblou para dentro da área e caiu após uma disputa com Martin Adeline, do Hamburgo . Na hora, o banco do Bayern, incluindo Kompany, reclamou veementemente. Depois, porém, o técnico disse: "Não foi pênalti e não houve falta em Luis Diaz." Nada de deixar a entrevista coletiva antes da hora, nada de criticar a arbitragem. O objetivo era não dar margem a críticas.

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A pressão aumenta por si só. Com uma vitória sobre o Bayer Leverkusen no domingo, o Borussia Dortmund poderá abrir quatro pontos de vantagem na liderança da Bundesliga. E na terça-feira vem o jogo mais importante até a pausa de inverno, porque é o único em que o Bayern pode perder a chance de conquistar um título: as oitavas de final da Copa da Alemanha contra o Hertha BSC, líder da segunda divisão.

O time de Berlim é, neste momento, uma espécie de oposto do Bayern: venceu 14 de seus 15 jogos oficiais até agora nesta temporada e atualmente não tem nenhum jogador lesionado.