O técnico belga Vincent Kompany, comandante do Bayern de Munique, revelou a lista de jogadores que estão fora dos planos da equipe bávara para a atual temporada, afirmando que o clube os informou oficialmente sobre sua decisão de forma clara e direta, em um movimento que visa reestruturar o elenco antes do fechamento da janela de transferências de verão.

Durante uma coletiva de imprensa realizada por Kompany, o treinador belga apresentou as últimas novidades sobre a atividade do Bayern de Munique no mercado de transferências, com a discussão centrada no processo de reestruturação da equipe e na definição dos jogadores com os quais ele não contará nesta temporada.

Trio oficialmente descartado

O treinador belga afirmou que ele e o clube já comunicaram a 3 jogadores que eles não farão parte dos planos da equipe nesta temporada. São eles: o português João Palhinha, o holandês Sacha Boey e o espanhol Bryan Zaragoza, que passaram a buscar ativamente uma saída do clube bávaro antes do fechamento da janela de transferências de verão.

Kompany disse, em declarações claras: "Acredito que a comunicação clara do clube com os jogadores é algo extremamente positivo. Como ex-jogador, eu sempre desejei esse tipo de franqueza e clareza dos clubes pelos quais joguei".

E acrescentou: "O clube emitiu um comunicado claro e franco aos jogadores envolvidos, por isso estamos totalmente de acordo com essa abordagem. E o mais importante é que os tratamos com total respeito e valorizamos o que ofereceram ao clube no passado".

Respeito total apesar da decisão difícil

Kompany afirmou que o clube continuará a tratar os três jogadores com total respeito e profissionalismo até que seu futuro seja definitivamente resolvido, dizendo: "Continuaremos a trabalhar com eles como de costume, com todo o profissionalismo. Ao tomar decisões difíceis, é preciso deixá-las claras e evidentes para todos".

E prosseguiu: "Enquanto a janela de transferências estiver aberta, a situação está totalmente clara para todos, e depois disso veremos o que vai acontecer, como em tudo o mais na vida. Mas minha tarefa principal é treinar a equipe e prepará-la para a temporada da melhor forma possível e alcançar os objetivos traçados".