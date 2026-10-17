Kompany sofre lesão diante do Leipzig: Eberl revela sua situação para o duelo com o Arsenal

Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, revelou que o técnico da equipe, Vincent Kompany, sofre de um problema na coxa, além de ter contraído um vírus durante esta semana, o que o impediu de conceder declarações após a partida contra o Leipzig, que terminou com uma vitória arrasadora do gigante bávaro (6 a 1), neste sábado, no Allianz Arena, pelo Campeonato Alemão.

Por sua vez, o jornal alemão "Bild" informou que Kompany escorregou ao sair do túnel no confronto com o Leipzig, o que provocou uma leve torção em seu pé.

O jornal acrescentou que o treinador belga teve dificuldade para subir a escada normalmente durante o intervalo entre os dois tempos e, por isso, seguiu outro caminho até os corredores internos do estádio, por uma das laterais.

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Eberl assumiu a coletiva de imprensa após a partida no lugar de Kompany e falou sobre a possibilidade de o treinador estar no banco de reservas no duelo contra o Arsenal, marcado para a próxima quarta-feira, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa.

Eberl afirmou: "Não há nada que o impeça de estar com a equipe. Ele ficou no banco de reservas, então o problema não foi grande. Não comandou o time diretamente da linha lateral, e Aaron Danks e Rene Maric assumiram essa função, o que mostra o nível de sintonia entre os integrantes da comissão técnica".

E completou o diretor esportivo do Bayern de Munique: "Suponho que isso não será um problema na quarta-feira (diante do Arsenal)".

A equipe bávara busca voltar ao caminho das vitórias no cenário europeu, após o surpreendente empate fora de casa com o Viking, da Noruega (3 a 3), na segunda rodada da Liga dos Campeões.



