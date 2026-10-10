Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, defendeu seu goleiro Manuel Neuer após o erro que custou um gol ao time, logo aos 8 segundos da partida contra o Augsburg, que terminou empatada (2 a 2) neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Alemão, no estádio WWK Arena.

Kompany disse, durante a coletiva de imprensa após o jogo: "Na verdade, eu estava olhando para o outro lado do campo quando aquilo aconteceu (o erro de Neuer). Sei como é para um jogador, isso acontece. Se fosse um goleiro de 20 anos, como técnico você teria um trabalho a fazer com ele. Mas Manu tem mais ou menos a minha idade e sabe como lidar com a situação".

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E acrescentou: "Nós sempre ficamos juntos como time. A partida acabou agora e não podemos mudá-la. Só a próxima partida é o que importa agora".

Ao ser questionado se Jonas Urbig poderia começar como titular no gol, diante do norueguês Viking na terça-feira pela Liga dos Campeões, Kompany respondeu: "Não vou dizer nada sobre isso. Acabamos de jogar. O foco estava apenas no Augsburg. Vamos ver em relação à próxima partida".

"Impedimento é impedimento"

Sobre a polêmica decisão de anular um gol de Luis Díaz por impedimento, Kompany disse: "Impedimento é impedimento. Não precisamos complicar tudo mais do que já é... Foi um dia em que tudo foi decidido nos detalhes e nos milímetros. Também nos culpamos em algumas situações. Foi uma partida bonita para os espectadores. Nossa torcida comemorou 6 vezes, mas apenas dois gols foram validados. Foi uma partida emocionante".

O Augsburg havia aberto o placar por meio de Robin Fellhauer, no gol mais rápido da história da Bundesliga, antes de Ismael Saibari empatar o resultado, aos 55 minutos, e então Rodrigo Ribeiro recolocar os donos da casa à frente, aos 64 minutos, mas o reserva Nathanael Brown igualou novamente o placar para os visitantes, aos 80 minutos.

A partida teve 4 gols do Bayern de Munique anulados por impedimento.



