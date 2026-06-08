Koeman está preocupado com um ponto fraco da seleção holandesa, mas mantém a esperança

Ronald Koeman não ficou satisfeito com seus atacantes após o jogo entre Holanda e Uzbequistão (2 a 1). O técnico da seleção nacional destacou à NOS que é muito comum que grandes chances sejam desperdiçadas.

“Isso é algo que causa um pouco de dor de cabeça”, lamenta Koeman pelas chances perdidas de sua equipe. “Hoje também tivemos duas ou três grandes chances no primeiro tempo. Summerville controlou mal a bola, caso contrário, estaria sozinho diante do goleiro. Donyell Malen sozinho diante do gol.”

“Criamos jogadas, mas temos dificuldade em marcar gols. Por isso, não conseguimos decidir o jogo mais cedo. E ainda podemos acabar empatando por azar.” O Uzbequistão empatou em 1 a 1 nos acréscimos, logo após o cartão vermelho direto para Guus Til por mão na bola. No último minuto, Cody Gakpo converteu um pênalti, garantindo a vitória da Oranje.

O repórter Jeroen Stekelenburg quer então saber de Koeman o que ele pode mudar em relação à falta de poder de finalização. “Às vezes, podemos trocar de lado com mais frequência. Para colocar Cody em situações de um contra um.”

“Não posso fazer nada a respeito da linha lateral. Aí acaba. É uma questão de manter a confiança. Mas, se você observar os dois últimos jogos, é preciso marcar pelo menos três a quatro gols de campo. Mas vamos partir do lado positivo de que faremos isso no domingo”, espera Koeman, ansioso por um show de gols na estreia na Copa do Mundo contra o Japão.

Stekelenburg insiste e pergunta a Koeman se ele vai bater com o punho na mesa devido ao desempenho decepcionante. “Bater com o punho na mesa...”, responde o técnico rindo. “Só dá para dizer que eles precisam ter ainda mais precisão na frente do gol. Mais uma vez, o lado positivo é que vocês criam chances. Caso contrário, você realmente pensaria que é um problema de dor de cabeça.”

“E não é. Porque temos as qualidades para marcar gols. Só que isso não aconteceu. E esse é o lado menos bom desses dois jogos”, Koeman aponta o dedo na ferida da Seleção Holandesa após os amistosos contra a Argélia e o Uzbequistão.