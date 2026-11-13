Koeman defende De Jong e alerta o Barcelona para a armadilha da Liga dos Campeões

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Ronald Koeman, ex-treinador do Barcelona, afirmou que seu compatriota Frenkie de Jong possui uma grande força mental, destacando sua capacidade de lidar com as pressões e as críticas a que está exposto dentro do clube catalão.

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As declarações de Koeman, segundo o jornal espanhol "As", aconteceram durante sua participação na manhã de hoje em um torneio beneficente de golfe, realizado no clube de golfe do Barcelona, na cidade de Sant Esteve Sesrovires, onde ele comandou a equipe do Barcelona diante do Espanyol, em uma competição que transporta o clima do dérbi entre os dois clubes para outro esporte, enquanto Juan Capdevila foi o capitão da equipe do Espanyol.

O ex-técnico da seleção da Holanda falou sobre Frenkie de Jong, que segue sendo o centro de discussões constantes dentro do Barcelona, seja por seu nível ou após Hansi Flick surpreender a todos ao escalá-lo por alguns minutos na posição de lateral durante o confronto contra o Atlético de Madrid.

Koeman não demonstrou qualquer surpresa com o bom desempenho apresentado por De Jong na lateral direita, esclarecendo: "Ele sabe jogar na posição de lateral, e também de zagueiro, pois atuou comigo nessas posições. Ele é capaz de jogar em várias posições diferentes".

Koeman também defendeu as qualidades técnicas de seu compatriota, lamentando que ele tenha sido afetado por lesões nos últimos anos, ao dizer: "É um grande jogador. Sofreu com lesões nos últimos dois anos, e a volta sempre é difícil depois disso. Aconteceu o mesmo com ele na Eurocopa, e também na Copa do Mundo".

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Sobre as críticas que o meio-campista holandês vem sofrendo, Koeman considera que ele é "muito forte do ponto de vista mental", e capaz de suportar as pressões, acrescentando: "Ele tem consciência do tamanho das pressões que existem no Barcelona, e não vejo nenhum problema. Sempre afirmou seu desejo de jogar pelo Barcelona, e é isso que ele está fazendo atualmente".

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No que diz respeito à disputa pelos títulos, o ex-treinador do Barcelona considera que a equipe de Hansi Flick é a mais forte candidata a conquistar o título do Campeonato Espanhol, mas mostrou-se reticente quanto às suas chances na Liga dos Campeões da Europa.

Koeman disse: "É um dos principais candidatos à conquista, mas há outras equipes fortes também, e quando chegamos aos jogos de mata-mata da Liga dos Campeões, sempre aparecem alguns momentos difíceis".

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Ao encerrar suas declarações, Koeman elogiou o trabalho que Xavi Hernández vem realizando com a seleção da Holanda.