Koeman defende De Jong e alerta o Barcelona para a armadilha da Liga dos Campeões

Ronald Koeman, ex-treinador do Barcelona, afirmou que seu compatriota Frenkie de Jong possui uma grande força mental, destacando sua capacidade de lidar com as pressões e as críticas a que está exposto dentro do clube catalão.
As declarações de Koeman, segundo o jornal espanhol "As", aconteceram durante sua participação na manhã de hoje em um torneio beneficente de golfe, realizado no clube de golfe do Barcelona, na cidade de Sant Esteve Sesrovires, onde ele comandou a equipe do Barcelona diante do Espanyol, em uma competição que transporta o clima do dérbi entre os dois clubes para outro esporte, enquanto Juan Capdevila foi o capitão da equipe do Espanyol.
O ex-técnico da seleção da Holanda falou sobre Frenkie de Jong, que segue sendo o centro de discussões constantes dentro do Barcelona, seja por seu nível ou após Hansi Flick surpreender a todos ao escalá-lo por alguns minutos na posição de lateral durante o confronto contra o Atlético de Madrid.
Koeman não demonstrou qualquer surpresa com o bom desempenho apresentado por De Jong na lateral direita, esclarecendo: "Ele sabe jogar na posição de lateral, e também de zagueiro, pois atuou comigo nessas posições. Ele é capaz de jogar em várias posições diferentes".
Koeman também defendeu as qualidades técnicas de seu compatriota, lamentando que ele tenha sido afetado por lesões nos últimos anos, ao dizer: "É um grande jogador. Sofreu com lesões nos últimos dois anos, e a volta sempre é difícil depois disso. Aconteceu o mesmo com ele na Eurocopa, e também na Copa do Mundo".
Sobre as críticas que o meio-campista holandês vem sofrendo, Koeman considera que ele é "muito forte do ponto de vista mental", e capaz de suportar as pressões, acrescentando: "Ele tem consciência do tamanho das pressões que existem no Barcelona, e não vejo nenhum problema. Sempre afirmou seu desejo de jogar pelo Barcelona, e é isso que ele está fazendo atualmente".
No que diz respeito à disputa pelos títulos, o ex-treinador do Barcelona considera que a equipe de Hansi Flick é a mais forte candidata a conquistar o título do Campeonato Espanhol, mas mostrou-se reticente quanto às suas chances na Liga dos Campeões da Europa.
Koeman disse: "É um dos principais candidatos à conquista, mas há outras equipes fortes também, e quando chegamos aos jogos de mata-mata da Liga dos Campeões, sempre aparecem alguns momentos difíceis".
Ao encerrar suas declarações, Koeman elogiou o trabalho que Xavi Hernández vem realizando com a seleção da Holanda.
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Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.
Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.
Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.
Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.
Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.
Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:
* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão
* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso
* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes
* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo