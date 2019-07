Kluivert volta ao Barcelona com uma missão: revelar jogadores

Ex-jogador do clube, holandês volta ao Camp Nou com a missão de transformar o Barça novamente em clube formador de atletas, como ocorreu nos anos 2000

O anunciou a volta de Patrick Kluivert. Ex-atacante do clube, ele volta agora como novo diretor das divisões de base. O holandês já firmou um contrato até 2021.

O técnico volta ao Barcelona depois de acabar seu vínculo com a seleção de , onde trabalhou somente por um período curto como auxiliar do compatriota Clarence Seedorf. Porém, ambos deixaram o cargo após a eliminação na Copa Africana de Nações 2019.

"Estou muito feliz por voltar para casa e com muita vontade de iniciar esta nova etapa pensando em manter o Barcelona como um dos melhores do mundo. Eu me formei na base do , que é similar à La Masía. Creio que posso trazer muitas coisas à formação de jovens jogadores no Barcelona", disse o holandês.

Kluivert esteve no Barcelona como jogador entre 1998 e 2004, peróiodo em disputou 308 confrontos e marcou 145 gols. Ele se tornou uma das referências da equipe durante estas temporadas.

A chegada de Kluivert é para amenizar a crítica interna sobre a ausência de jogadores revelados nas divisões de base do Barcelona. A oposição da atual diretoria se queixa pelo fato de o Barça se tornar um clube comprador em vez de revelador.

Nos últimos anos, a agremiação gastou muito dinheiro com contratações. Nas temporadas mais recentes, principalmente após a saída de Neymar, chegaram Coutinho, Ousmane Dembélé, Arturo Vidal, Antoine Griezmann, Samuel Umtiti adquiridos por valores exorbitantes.