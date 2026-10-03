Jürgen Klopp, técnico da seleção alemã, confirmou que Alexander Pavlovic e Jonas Urbig serão titulares neste domingo diante da Grécia, pela quarta rodada da Liga das Nações da Europa.

O site Bulinews publicou as declarações de Klopp durante a entrevista coletiva, na qual ele afirmou, rindo: "Falei com Pavlovic logo antes da entrevista coletiva, de que ele não poderia falar de uma forma que o deixasse fora da escalação".

E acrescentou: "No momento, parece que não faremos nenhuma mudança na posição de goleiro amanhã, mas quem sabe o que vamos fazer".

E prosseguiu: "Os outros goleiros que atuaram conosco jogam regularmente em seus clubes, já Urbig não joga com regularidade pelo Bayern de Munique, e por isso ele terá a oportunidade de disputar esta partida".

E acrescentou: "Foi assim que planejamos as coisas. Mas todos deixaram uma ótima impressão. E não haverá nenhum problema nessa posição".

Essas declarações indicam que Urbig manterá seu lugar entre os goleiros, apesar das especulações que apontavam a possibilidade de Finn Dahmen, goleiro do Augsburg, ter a chance de disputar sua primeira partida internacional com a seleção alemã.

Quando questionado sobre a polêmica a respeito de Joshua Kimmich não ser considerado um jogador imprescindível na seleção alemã, Klopp respondeu: "Ele fez um bom jogo diante da Sérvia. Mas por que um único jogador deve atuar sempre no futuro?".

E acrescentou: "Você também precisa estar em boa forma para jogar. Você não jogaria no seu clube se não estivesse na sua melhor forma também. Precisamos de diferentes tipos de jogadores".

E concluiu: "Precisamos de líderes e de jogadores capazes de cobrir grandes áreas do campo, e precisamos de todos os tipos de jogadores. E, felizmente, temos mais de 3 bons jogadores no meio-campo".



