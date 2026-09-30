Jürgen Klopp, o técnico da seleção da Alemanha, comentou nesta quarta-feira sobre as acusações direcionadas ao Manchester City e a possibilidade de seu antigo clube, o Liverpool, conquistar dois títulos adicionais na Premier League, caso sejam impostas punições aos Citizens.

Ao ser questionado sobre o assunto, durante sua coletiva de imprensa antes do confronto contra a Sérvia, amanhã, quinta-feira, pela Liga das Nações da Europa, Klopp riu e disse: "É claro que ouvi falar disso, mas não pensei muito no assunto".

E prosseguiu: "Só posso esperar e ver o que vai acontecer. Tenho um enorme respeito por Pep Guardiola e pelo estilo de futebol do Manchester City, eles apresentaram um futebol maravilhoso e foram um adversário de alto nível para nós".

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E acrescentou: "Se qualquer punição for imposta, isso não tem nada a ver comigo, e vou esperar para ver. Estou completamente longe de me preparar para conquistar um título ou qualquer coisa do tipo. Estou totalmente satisfeito com o que conquistamos no Liverpool. Lutamos com todas as forças dentro de campo. Não posso dizer mais nada sobre isso porque não conheço os detalhes, e também não tenho interesse neles".

Klopp abordou seu projeto com a seleção alemã, ressaltando que a equipe ainda está no início de um processo de reconstrução.

O treinador, que ainda busca sua primeira vitória com a Mannschaft, afirmou: "Vamos construir uma equipe capaz de criar problemas para todas as seleções. Estamos apenas no início desse processo. Todos nós estamos interessados em devolver o futebol alemão ao lugar em que todos queremos que ele esteja".