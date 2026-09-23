Jürgen Klopp, técnico da seleção da Alemanha, recusou-se a revelar qual jogador será cortado da lista, antes da partida marcada para amanhã, quinta-feira, contra a Holanda, no estádio Johan Cruijff, em Amsterdã, pela rodada de abertura da Liga das Nações da Europa.

A lista da seleção alemã conta com 24 jogadores e precisa ser reduzida para 23 antes do confronto. Sobre isso, Klopp disse, nesta quarta-feira, durante a coletiva de imprensa de apresentação da partida: "Já sei quem vou cortar, mas qualquer coisa pode acontecer durante a noite, então anunciarei amanhã. Já conversei com o jogador (cortado), e ele estará na lista na próxima vez."

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Klopp respondeu a uma pergunta sobre quem jogará na posição de lateral-direito amanhã, dizendo ao jornalista: "Você consegue dormir esta noite se não souber disso? O Xavi (técnico da Holanda) anunciou sua escalação titular? Se anunciou, eu gostaria de tê-la. E depois podemos falar da nossa escalação também. Vamos esperar um pouco."

Sobre se poderia prometer aos alemães a conquista de títulos, o ex-treinador de Liverpool e Borussia Dortmund disse: "Não vou prometer nada. O que posso prometer é que com certeza vamos tentar. Há a impressão de que temos menos qualidade do que outras seleções. Quando as coisas não vão bem, você observa de perto e tenta fazer mudanças. É nisso que estamos trabalhando agora."

E prosseguiu: "Queremos estar envolvidos em cada partida, a ponto de nos dar uma boa chance de vencê-la. Precisamos ajustar um pouco o nosso estilo de jogo, e ser mais rápidos, com alguns ajustes. Já começamos a fazer isso. Vamos ver o que acontece amanhã, e esperamos ver isso."

Rivalidade entre Alemanha e Holanda

Em relação à rivalidade histórica entre Alemanha e Holanda, Klopp disse: "Isso não significa nada para mim, porque nunca senti essa rivalidade antes. Seria melhor perguntar ao Rudi Völler, por ser alguém que a viveu de fato diretamente."

E completou: "Sei o que essa partida significa, e o clima amanhã será eletrizante. Será uma partida difícil para os jogadores porque o adversário é muito bom, possui talentos enormes e alguns jogadores de futebol excelentes. É uma loucura a quantidade de grandes jogadores que a seleção holandesa tem."

Klopp acrescentou: "Se quisermos ter qualquer chance que seja, temos que encarar o confronto como um verdadeiro clássico. Para nós, é o início de algo. Queremos começar bem. Tudo o que envolve a partida tem apenas um papel secundário."

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