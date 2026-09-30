Jürgen Klopp, técnico da seleção da Alemanha, revelou que o goleiro do Bayern de Munique, Jonas Urbig, será titular diante da Sérvia amanhã, quinta-feira, na terceira rodada da Liga das Nações da Europa, no estádio Allianz Arena, em Munique.

Durante a coletiva de imprensa de apresentação desta quarta-feira, Klopp foi questionado sobre quem será o capitão da seleção alemã diante da Sérvia, diante da ausência de Joshua Kimmich, em razão da estratégia do treinador alemão de dar oportunidade a alguns rostos novos e jovens, e respondeu: "Quem tiver o maior número de partidas internacionais entre os titulares usará a braçadeira de capitão amanhã. Vocês podem perguntar, mas eu não vou revelar a escalação titular agora. Podem descobrir por conta própria."

E completou, em tom de brincadeira: "A única coisa que posso dizer é que Jonas Urbig não usará a braçadeira de capitão em sua primeira partida internacional."

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Sobre a seleção da Sérvia, Klopp disse: "O estilo da Sérvia não será muito diferente do que a Grécia apresentou. O que torna a Sérvia especialmente difícil é a sua experiência. Eles também têm alguns jogadores excelentes. Conhecem todos os truques do jogo, por isso precisamos estar preparados para isso. Têm uma mentalidade especial."

E acrescentou: "Este não é o melhor momento do futebol sérvio, mas os jogadores sabem o que está em jogo e lutaram uns pelos outros. Uma equipe que recua para defender com muitos jogadores representa um grande desafio para qualquer adversário, e em qualquer estágio de desenvolvimento."

As publicações racistas

Em resposta a uma pergunta sobre as publicações racistas que atacaram a seleção da Alemanha nas redes sociais nos últimos dias, alegando que a equipe não é "alemã o suficiente", Klopp disse: "Eu não vi isso. Na minha opinião, não há absolutamente nenhuma razão para dar a essas pessoas qualquer atenção. Não tenho muito tempo para a estupidez na vida real, tampouco nas redes sociais."

E prosseguiu: "O grande problema da nossa vida é que todo mundo pode expressar sua opinião nas redes sociais. As pessoas falam bobagens, é uma loucura. Nosso grupo não poderia estar mais unido. E o mundo poderia aprender uma coisa ou duas com um vestiário esportivo."

A Alemanha busca sua primeira vitória sob o comando do novo treinador, Jürgen Klopp, após o empate na primeira rodada em solo holandês (1 a 1) e, em seguida, a derrota surpreendente diante da visitante Grécia (1 a 0), na segunda rodada.

A Alemanha ocupa a terceira posição no Grupo 2 da Liga das Nações da Europa, com um ponto, enquanto a Grécia lidera a classificação com 6 pontos, à frente da Holanda, vice-líder com 4 pontos, ao passo que a Sérvia figura na lanterna, sem pontos.



