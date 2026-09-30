Após a derrota diante da Grécia, voltou à tona o debate sobre a qualidade da seleção alemã. Enquanto Bastian Schweinsteiger criticou duramente, nos últimos dias, o time do técnico Jürgen Klopp, Lothar Matthäus se posiciona no extremo oposto dessa opinião.

A Alemanha começou a era do novo treinador Jürgen Klopp com um empate por 1 a 1 diante da Holanda e, em seguida, uma derrota por 1 a 0 para a Grécia, pela fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

Matthäus afirmou em entrevista ao jornal Bild: "Nossa seleção não é mediana, temos jogadores de sobra capazes de mudar o rumo da partida e que provam, semana após semana, em grandes clubes como Bayern de Munique, Barcelona e Arsenal, que possuem qualidade elevada".

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Ao contrário do que disse Schweinsteiger, Matthäus entende que o principal problema não está na qualidade do time, pois afirma: "Os jogadores da seleção não sofrem com um problema de qualidade, mas de mentalidade. A Alemanha precisa recuperar a resiliência e a mentalidade vencedora que amedrontava a todos no passado".

O campeão da Copa do Mundo de 1990 deposita grandes esperanças no novo treinador Jürgen Klopp e disse: "Se há alguém capaz de incutir esse espírito neste time, é ele (Klopp)".

A análise de Schweinsteiger após a derrota por 0 a 1 diante da Grécia havia dado início a esse debate, pois o campeão da Copa do Mundo de 2014 disse, através do canal ARD, onde atua agora como analista: "Não somos mais um time de elite. Chegamos a um nível modesto. Não temos mais os jogadores que fazem a diferença".

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Matthäus enxerga a situação sob uma perspectiva completamente diferente e cita diversos jogadores atuais da seleção alemã como prova.

Sobre isso, ressaltou: "Kai Havertz não joga como atacante do Arsenal, campeão do Campeonato Inglês e vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa, à toa. Karim Adeyemi está no auge de seu rendimento com o Barcelona".

E acrescentou: "A dupla ofensiva Jamal Musiala e Florian Wirtz também tem qualidade excepcional, e, com a presença de Joshua Kimmich, passamos a ter um verdadeiro líder".

Matthäus também elogiou a defesa, em especial Nico Schlotterbeck e Jonathan Tah.

Também elogiou Yann Aurel Bisseck, que consolidou sua posição na Inter de Milão, e disse sobre ele: "Meu ex-companheiro Giuseppe Bergomi (ex-craque da Inter) o elogiou, dizendo que ele já é um jogador de classe mundial. Quando um especialista como ele me diz isso, eu acredito". O Bild concluiu: "Apesar de suas avaliações divergentes sobre o time atual, Schweinsteiger e Matthäus concordam em um ponto: ambos consideram que Jürgen Klopp é a escolha certa para conduzir a seleção alemã de volta ao sucesso.