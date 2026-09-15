Klopp desfere golpe no Marrocos: surpresa estrondosa no ataque da Alemanha

Jürgen Klopp, o novo técnico da seleção alemã, se prepara para causar uma grande surpresa em sua primeira convocação com o "Mannschaft", depois de decidir dar uma oportunidade ao atacante do Eintracht Frankfurt, Younes Ben Talib, em um movimento que reflete a intenção do treinador de injetar sangue novo nas fileiras da seleção.

Klopp deve anunciar, na próxima quinta-feira, sua primeira convocação desde que assumiu o comando da seleção alemã, em meio a um clima de expectativa sobre as mudanças que suas escolhas trarão, especialmente porque o experiente treinador busca deixar sua marca pessoal rapidamente e não se limitar a seguir a linha adotada por seu antecessor, Julian Nagelsmann.

De acordo com o que noticiou o jornal "Bild", Younes Ben Talib recebeu uma ligação de Klopp e foi informado de que estará na lista da seleção alemã para as próximas partidas, em uma surpresa que não era esperada por muitos.

A história de Younes Ben Talib carrega muitos detalhes marcantes, já que o jogador de 23 anos conseguiu abrir seu caminho rumo aos holofotes em um curto período de tempo, depois de jogar, poucos anos atrás, nas divisões inferiores do futebol alemão.

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O atacante havia passado a última temporada no Elversberg, antes de se transferir para o Eintracht Frankfurt, conseguindo assim a oportunidade de jogar na Bundesliga e aproveitando-a da melhor forma possível.

Younes Ben Talib apresentou um início muito forte na temporada atual, roubando a cena desde a primeira rodada, quando marcou três gols no empate do Eintracht Frankfurt com o Union Berlin por 3 a 3.

E seu brilho não parou por aí, pois Younes Ben Talib voltou a marcar um gol na partida seguinte, diante do Augsburg, tornando-se um dos nomes mais destacados no início da temporada.

Apesar de sua última participação não ter sido como titular, isso não impediu Klopp de acompanhar o jogador de perto, especialmente porque o novo treinador da seleção alemã havia visitado recentemente os treinos do Eintracht Frankfurt e realizado uma série de conversas pessoais com os jogadores, entre eles Younes Ben Talib.

Durante essa visita, Klopp deixou claro ao atacante que ele já estava dentro do seu círculo de interesse, antes de o passo seguinte vir rapidamente com uma ligação direta do treinador, informando-o de que ele estava nos planos da seleção.

Uma história especial com o Marrocos

A importância da convocação de Younes Ben Talib não se limita ao fato de ele ser uma cara nova no ataque da seleção alemã, mas o passo também carrega outro aspecto relacionado ao seu futuro internacional. O atacante, nascido na cidade de Frankfurt, poderia ter representado a seleção do Marrocos, depois que a Federação Marroquina demonstrou interesse em contá-lo e tentou convencê-lo a escolher a camisa do Marrocos.

Mas Younes Ben Talib estava inclinado a esperar por uma oportunidade com a seleção alemã e, segundo o que noticiou o "Bild", uma ligação de Klopp foi suficiente para definir sua posição, já que o jogador não estava disposto a recusar a chance de trabalhar com o novo treinador do Mannschaft.

Assim, a surpresa de Klopp parece dupla, não apenas por causa da escolha de um atacante que não estava entre os nomes esperados nas convocações da seleção no último período, mas também porque a decisão pode fechar a porta para a possibilidade de ver o jogador com a camisa da seleção marroquina no futuro.

Ao mesmo tempo, não parece que Younes Ben Talib será o único atacante a receber a atenção de Klopp na próxima etapa, já que os dados indicam que Jonathan Burkardt, também atacante do Eintracht Frankfurt, tem uma forte chance de entrar na lista do novo treinador.

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Isso ocorre em meio à forte concorrência dentro do setor ofensivo da equipe, onde Burkardt se tornou a opção principal, já que o treinador Adolf Hütter aposta em um único atacante na escalação, o que levou Younes Ben Talib a ficar no banco de reservas no último período.

Ainda assim, o início forte apresentado por Younes Ben Talib foi suficiente para convencer Klopp a lhe dar a oportunidade, em uma mensagem clara do treinador de que ele não dependerá apenas de nomes conhecidos ou de jogadores com longa experiência na seleção.

E parece que Klopp quer, desde o início, enviar uma mensagem clara a todos os jogadores da seleção alemã: as portas do "Mannschaft" estão abertas para quem provar seu valor, independentemente de seu nome ou do número de partidas internacionais que já disputou.

A seleção alemã se prepara, durante a próxima data Fifa, para disputar 4 partidas na Liga das Nações da Europa, enfrentando a Holanda em 24 de setembro, depois a Grécia em 27 de setembro, e a Sérvia no dia 1º de outubro, antes de encerrar seus confrontos diante da Grécia novamente no dia 4 de outubro.

Essas partidas têm uma importância especial para Klopp, pois serão seu primeiro teste real à frente da seleção alemã, além de lhe darem a oportunidade de aplicar suas ideias e avaliar um grande grupo de jogadores antes de definir o time-base da equipe.