Klopp critica Trump e Infantino: duas pessoas que não entendem nada de futebol

O técnico alemão Jürgen Klopp, analista da rede “Magenta TV”, fez críticas contundentes às notícias divulgadas sobre a intervenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, junto à Federação Internacional de Futebol (FIFA) para anular a suspensão do jogador Fularin Balugun.

A decisão polêmica foi tomada na noite de domingo, quando a “FIFA” autorizou o atacante americano a disputar a partida da seleção de seu país contra a Bélgica nas oitavas de final, apesar de ele ter sido expulso com cartão vermelho contra a Bósnia e Herzegovina na rodada anterior.

Enquanto a delegação americana comemorou a decisão, a Federação Belga manifestou sua profunda surpresa e anunciou que analisaria todas as vias legais disponíveis, especialmente depois que o site “The Athletic” revelou uma ligação telefônica entre Trump e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para pressionar pelo levantamento da punição.

Klopp afirmou com veemência: “Se esse acordo for verdadeiro, é uma catástrofe que destrói a credibilidade de tudo”, descrevendo Trump e Infantino como “duas pessoas ignorantes em futebol que não deveriam se intrometer nele de forma alguma”.

O técnico alemão enfatizou que a expulsão foi “uma decisão acertada e inquestionável”, afirmando que os erros de arbitragem “são uma realidade que vivemos e superamos sem interferências externas”.

Vale lembrar que Klopp lidera a lista de candidatos à sucessão de Julian Nagelsmann no comando da seleção alemã, após a renúncia deste último em consequência da surpreendente eliminação diante do Paraguai nos pênaltis.