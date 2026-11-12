Klopp: As manchetes sobre Wael Mahya são pura bobagem, e queremos a vitória apesar das crianças

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Jürgen Klopp, técnico da seleção da Alemanha, falou sobre o confronto diante da Sérvia, marcado para amanhã, sexta-feira, pelas competições da Liga das Nações da UEFA, afirmando que aguarda com expectativa o teste que espera sua equipe.

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Klopp abordou, durante a coletiva de imprensa de apresentação, o clima incomum que a partida terá, já que apenas cerca de 5 mil crianças sérvias serão autorizadas a comparecer ao jogo, por causa da punição imposta à Federação Sérvia de Futebol pela UEFA, que impede a presença normal dos torcedores.

Klopp disse, brincando sobre a presença das crianças nas arquibancadas: "Então, amanhã teremos que mandar 5 mil crianças sérvias de volta para casa, pensando que o futebol nem sempre traz vitórias, mas elas terão outra chance da próxima vez. Não quero ameaçar ninguém, mas nosso objetivo é vencer a partida, mesmo que seja disputada diante de crianças".

Sobre o duelo esperado, o treinador alemão afirmou: "Estou ansioso por ele. É um teste para nós. Fazemos tudo isso tendo um único objetivo final diante dos nossos olhos, que é estarmos prontos para competir. O jogo de amanhã é um confronto competitivo de verdade, e espero que seja extremamente difícil".

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E acrescentou: "Será (a partida) um teste de verdade para sabermos onde estamos atualmente, e até onde chegamos. Queremos, claro, mostrar que aproveitamos bem o tempo. Ainda temos algumas horas pela frente para alcançar isso, para que todos possam ver o que vamos apresentar dentro de campo. E, como eu disse, estou ansioso pela partida".

"Exclusão de Wael Mohya"

Em outro contexto, Klopp expressou seu descontentamento com as manchetes da imprensa, que falaram sobre a exclusão de Wael Mohya da lista da seleção alemã para o confronto contra a Sérvia, garantindo que a decisão não significa punir o jovem jogador ou abrir mão dele, mas sim que está relacionada ao número permitido de jogadores na lista da partida.

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Klopp disse: "Gostaria de falar sobre Wael Mohya, porque o assunto virou uma manchete de imprensa dizendo que ele foi cortado da lista. Isso está completamente distante da realidade do que aconteceu, é pura bobagem. Nós claro que não o excluímos".

E acrescentou: "Conversei com Wael antecipadamente, e, a menos que haja alguma mudança, ele não estará na lista da partida. Queremos que ele viva essa experiência por completo. Quando me imagino aos 17 anos de idade, e alguém me dissesse que eu poderia fazer parte de um time desse nível, teria aproveitado qualquer oportunidade disponível para alcançar isso".

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E prosseguiu: "É exatamente essa a situação. Ele treina de forma excelente, e está em ótima forma, mas não foi excluído. Ele está aqui conosco".

A Federação Alemã de Futebol havia anunciado que Mohya não estaria na lista da partida contra a Sérvia, apesar de ter viajado com a delegação da seleção para Belgrado, isso depois de Klopp escolher uma lista com 24 jogadores, enquanto o regulamento da Liga das Nações da UEFA permite apenas 23 jogadores na lista de cada jogo.

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Quem é Wael Mohya?

Wael Mohya, de 17 anos, é um dos talentos emergentes mais destacados do futebol alemão, e joga no meio-campo do Borussia Mönchengladbach.

Mohya possui as nacionalidades alemã e marroquina, mas representa as seleções alemãs no nível das categorias de base.

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Mohya nasceu em 31 de dezembro de 2008, ingressou na academia do Mönchengladbach aos oito anos de idade, e conseguiu quebrar diversos recordes dentro do clube, depois de se tornar o jogador mais jovem a atuar com a camisa da equipe na Copa da Alemanha em outubro de 2025, antes de se tornar o jogador mais jovem da história do clube a aparecer no Campeonato Alemão, quando atuou diante do Wolfsburg em dezembro do mesmo ano.