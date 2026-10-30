O romeno Cristian Chivu, treinador do Inter de Milão, afirmou que disputar o "Derby della Madonnina" diante do rival de longa data Milan representa sempre uma motivação extra para os jogadores da equipe, mas, ao mesmo tempo, ressaltou que o resultado da partida não será "decisivo" na briga pelo título, uma vez que o campeonato ainda está em suas rodadas iniciais.

O Inter, líder da tabela de classificação, visita o Milan no primeiro dérbi entre os dois grandes clubes da cidade de Milão nesta temporada, amanhã, sábado. Apesar de o Nerazzurri ter conquistado os títulos do Campeonato e da Copa na temporada passada, a equipe sofreu de maneira clara diante do Milan na temporada (2025-2026), perdendo os dois confrontos do Campeonato, sendo que a última vitória do Inter no dérbi remonta a abril de 2024, com uma série sem vitórias nos últimos sete confrontos contra o Rossoneri (cinco derrotas e dois empates).

Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, Chivu afirmou que seus jogadores não precisam de nenhuma motivação adicional para disputar esse grande clássico, dizendo, segundo noticiou o site "Football Italia": "Eles estão prontos e cientes de que se trata de uma partida de dérbi. Jogar nesses confrontos constitui sempre uma motivação extra, e a tabela de classificação não importa aqui, nem tem qualquer valor".

Sobre a sua avaliação do adversário Milan e o que se comenta a respeito da rapidez de seus inícios de jogo nesta temporada, Chivu explicou: "A questão diz respeito ao equilíbrio total, seja na prontidão física ou mental; é preciso ter plena consciência do momento adequado para tomar certas decisões. Conhecemos os pontos fortes do Milan e como eles podem nos causar danos; é uma equipe que possui alta qualidade técnica, e precisamos estar prontos para manter nossa coesão e a proximidade entre nossas linhas, com cobertura em profundidade".

Próximas partidas MIL Campeonato Italiano 15:45 INT Assistir

Em resposta a uma pergunta sobre o desejo de "recuperar a dignidade e o orgulho" após não conseguir vencer o Milan nos últimos sete confrontos, Chivu insistiu, dizendo: "Precisamos encará-la como uma partida normal do Campeonato. Não podemos nos contentar com o que apresentamos até agora, mas sim precisamos ser a melhor versão possível de nós mesmos. Também devemos fazer uma autocrítica se não vencemos os últimos sete dérbis; os detalhes e os momentos decisivos foram favoráveis a eles, como aconteceu na partida de ida no ano passado, e precisamos fazer sacrifícios maiores".

Apesar da superioridade do rival, Chivu ressaltou que perder uma única partida diante do Milan não definirá a história do Inter nesta temporada, exatamente como não definiu no ano passado, acrescentando: "A lição que aprendi na temporada passada é que o dérbi não é decisivo. É um grande confronto no Campeonato Italiano, como de costume, e há apenas três pontos em jogo".

E acrescentou: "A história nos lembra de que o Milan venceu a partida de ida no ano passado e depois perdeu posteriormente para a Lazio em Roma, quando todos achavam que a briga havia se reacendido. Ainda estamos apenas na décima rodada da temporada. Claro que há outras coisas que desempenham um papel, como o orgulho, a determinação e a alegria dos torcedores; você sabe que as coisas não são fáceis se você não conquista a vitória".

O treinador do Inter prosseguiu: "Não há equipes favoritas para vencer em partidas de dérbi, pois há um grande desejo e uma grande ambição, e é preciso encontrar a energia e a motivação necessárias. A pressão recai sobre todos, mas não podemos pensar muito nisso; você só precisa fazer as coisas da maneira correta".

Sobre sua opinião a respeito dos planos do novo estádio revelado recentemente pelos dois grandes clubes da cidade, e se esperava permanecer no cargo até a inauguração do estádio, Chivu disse, rindo: "Preciso ter cuidado com o que digo. Sou a favor da renovação, pois o mundo avança, mas, por outro lado, sinto pesar; eu dei muito como jogador em San Siro. Mas a vida continua e precisamos aceitar isso. O futuro pode parecer um pouco assustador, mas trará felicidade assim que nos acostumarmos a ele".

E, ao ser questionado se ele se via como treinador do Inter quando o clube se mudar para o novo estádio, respondeu: "Não vou dizer nada, pois ainda temos quatro anos pela frente. É difícil permanecer no mesmo lugar durante todos esses anos, mas, se a cultura esportiva mudar, talvez isso aconteça".